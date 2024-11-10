2024大溪區全民健行　逾5000民眾熱情參與

▲參加全民健走中大獎。（圖／大溪區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大溪區公所9日在大漢溪多功能草皮公園舉辦「 113 年桃園市大溪區全民健行活動」，今年健行路線全長約 4.2 公里，吸引市民朋友漫步在山豬湖生態親水園區，欣賞沿途美景。舞台規劃了精彩的表演，以及 60 項摸彩好禮，最大獎送出環保又時尚的電動機車，市府副秘書長賴淑華也出席活動，帶領民眾起走出發。

此外，今年的大溪健行活動有別於以往的製式化路線，只要於兩個指定核章點進行核章，即可獲得與小水豚聯名的限量版浴巾，吸引大溪區民眾參加， 現場吸引超過 5000 名熱情民眾共同參與。

▲2024大溪區全民健行。（圖／大溪區公所提供）

大溪區長徐景揚表示，大溪是一個充滿驚喜與魅力的地方，山豬湖生態親水園區位於大漢溪右岸，原第一期工程為 18 公頃的生態園區，吸引許多民眾前來，市府水務局進一步推動第二期工程，將面積擴大為 28 公頃，今年年初第二期工程開幕後，將使山豬湖園區擁有更完整一連串的遊憩序列，沿途山光水景美不勝收；希望藉由這次活動，邀請民眾一起體驗山豬湖生態親水園區的湖光山色，遇見大自然的美。

今年的健行活動以「溪望大步走，健康好推手」的主題，結合小水豚特色 IP，期帶動觀光旅遊人潮，使民眾重視身體健康走出戶外接觸大自然，體驗大溪區內風景之美，同時也追求健康的生活。