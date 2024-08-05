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大溪區表揚29名模範父親　最年長童長華100歲高齡

▲大溪區表揚29名模範父親

▲大溪區表揚29名模範父親，最年長童長華先生(右)100歲高齡。（圖／大溪區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大溪區公所於父親節前夕，在大溪多目標體育館表揚113年度區內各里辦公處及原住民族協進會推薦的29名模範父親；由仁善里推薦獲表揚、最年長的童長華先生，今年已100歲高齡，身體仍相當硬朗，深信言教、身教對子女的重要。

另外，仁義里的秦登邦先生面對兒子因車禍而受傷後的漫長復健過程中，展現了無比的毅力和父愛，8年來，他全心全意地照顧兒子，始終堅持不懈地支持、鼓勵與陪伴，給予了兒子無限的愛和信心，從最初失去語言能力的痛苦時刻到如今能夠流暢溝通、自主烹飪並擁有自己的興趣和技能，使其子不僅能夠面對挑戰，還能從中獲得成長和力量。

▲大溪區表揚29名模範父親

大溪區長徐景揚於表揚活動中，親自為每位模範父親頒發鮮花、禮金與賀匾，表達對他們無私奉獻的真摯敬意。區長徐景揚表示，每位模範父親不僅在工作崗位上兢兢業業，更在家庭生活中扮演著重要角色，他們的故事感人至深，值得大家學習和讚頌。

▲大溪區表揚29名模範父親

徐景揚說，因應高齡化社會來臨，桃園市為完善老人福利服務推出許多措施與政策，包括發放三節及重陽敬老禮金每人每節 2,500 元，擴大敬老愛心卡使用範圍，持敬老愛心卡至本市市立游泳池、市府體育局所轄國民運動中心及體育園區，享游泳池及健身房不分時段免費使用。

還有，開放敬老愛心卡使用於臺灣鐵路列車，補助轄區為起訖站之其中一站(進站或出站)為本市轄內車站、以及完善長照服務減輕照顧者壓力、積極布建社區照顧關懷據點，提供多元課程與活動，鼓勵長者走出家門，積極參與社區生活等，全方位的提升長者的福祉和生活品質。

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