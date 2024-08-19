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鳳飛飛故事館「尋找追夢人」常設展開幕　12場文化體驗接力登場

▲鳳飛飛故事館「尋找追夢人」常設展開幕

▲張善政歡迎歌迷朋友來鳳飛飛故事館緬懷鳳飛飛女士。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園大溪區的女兒鳳飛飛8月20日冥誕，位於大溪區的鳳飛飛故事館18日舉行「尋找追夢人」常設展開幕暨系列街區串聯活動，邀請金鐘歌后朱海君現場演唱鳳飛飛組曲和鳳迷互動。市長張善政出席活動感謝鳳飛飛慈善基金會，提供未曾公開曝光的鳳飛飛生活照片、演出服裝等珍貴文物，歡迎歌迷朋友來鳳飛飛故事館緬懷鳳飛飛女士。

▲鳳飛飛故事館「尋找追夢人」常設展開幕

▲金鐘歌后朱海君現場演唱鳳飛飛組曲。（圖／市府提供）

張善政指出，鳳飛飛故事館自111年初開館至今已吸引13.6萬餘人造訪，今（113）年每月參觀人數約5,000 人，市府持續投入資源豐富館藏，此次由市府文化局、大溪木藝生態博物館、大嵙崁文教基金會及鳳飛飛慈善基金會共同規劃「尋找追夢人」常設展，開展系列活動並串聯大溪6家街角館(協盛木器、達文西瓜藝文館、黃日香豆干、大房豆干、新玉清木器行、大易木器)，以展覽、文旅、體驗等多元的12場活動，讓大家認識鳳飛飛傳奇，走進她最愛的大溪故鄉。

▲鳳飛飛故事館「尋找追夢人」常設展開幕

▲「尋找追夢人」常設展紀錄鳳飛飛音樂歷程並啟動「鳳飛大溪 地方再生」活動

大嵙崁文教基金會表示，鳳飛飛故事館「尋找追夢人」常設展以鳳飛飛名曲「追夢人」為題，設置「飛：我們大溪女兒鳳飛飛」、「響：鳳飛飛的追夢路」、「虹：如彩虹般的專輯產出」、「追：屬於我們與鳳飛飛的美好年代」、「愛：取之社會、用之社會的大愛」等五大展區，運用沉浸式造景與手繪溫馨插畫，敘述鳳飛飛與大溪的故事，展館內也典藏175首鳳飛飛歌曲，完整呈現鳳飛飛精彩的音樂史，讓大眾更深刻認識鳳飛飛的故事。

▲鳳飛飛故事館「尋找追夢人」常設展開幕

▲「尋找追夢人」常設展全新開展

配合「尋找追夢人」常設展開展，鳳飛飛故事館特別製作鳳飛飛金句書籤及鳳飛飛簽名帽子2款文創品，所獲盈餘將提供鳳飛飛慈善基金會作為慈善公益使用。

▲鳳飛飛故事館「尋找追夢人」常設展開幕

▲位於大溪木藝生態博物館園區的鳳飛飛故事館。（圖／市府提供）

包括市議員李柏坊、市府文化局專門委員魏淑真、大溪區長徐景揚、臺中市政府客家事務委員會主任委員江俊龍、桃園市立木藝生態博物館館長暨大嵙崁文教基金會執行長陳倩慧、鳳飛飛慈善基金會執行長周詠淳、鳳飛飛二嫂林邱秀蓮等均一同出席記者會。

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