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國防部高層人事異動！特戰中將郭俊德接任訓練次長

▲梅家樹（左）主持布達典禮，郭俊德中將（右）正式接掌訓練次長職務。（圖／軍聞社）

▲梅家樹（左）主持布達典禮，郭俊德中將（右）正式接掌訓練次長職務。（圖／軍聞社）

記者閔文昱／綜合報導

國防部訓練次長人事異動，由特戰出身的郭俊德中將接任，布達典禮於5月2日上午在博愛營區舉行，並由參謀總長梅家樹上將親自主持。梅總長在儀式中表示，郭中將學、經歷齊全，具備完整的聯參背景與領導能力，過去於各項職務皆以主動負責精神圓滿完成任務，相信未來能在既有基礎上持續提升國軍整體訓練成效與戰力。

郭俊德中將畢業於中正預校第9期及陸軍官校第60期，曾擔任澎防部參謀長、陸軍航特部特戰指揮部指揮官及國防部人事次長室處長等重要職務。其軍旅生涯中，他以主動負責的精神完成各項任務，尤其在特戰指揮官任內，親力親為地參與部隊戰演訓及救災任務，深受官兵的信賴與愛戴。

梅家樹總長強調，當前國軍訓練正處於轉型關鍵期，面對戰訓體系調整與新型裝備接裝，各單位必須勇於改革、通力合作，才能穩健強化聯合作戰能力，期勉官兵在郭次長的領導下，持續推動訓練革新，為整體戰力注入新動能。

此外，梅家樹也不忘提醒全體同仁，除了在崗位上全力以赴，亦要兼顧個人健康與家庭生活，維持身心平衡，才能共同營造和諧且有戰力的國軍團隊氛圍。

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