海鯤號4月海測跳票？　海軍：僅是目標設定！已在盡最大努力

▲海鯤軍艦。（資料照／台船提供）



記者陶本和／台北報導

國造潛艦的原型艦「海鯤艦」，本來軍方規劃4月份要進行海上測試（SAT），不過至今已4月底，還未完成泊港測試（HAT）。對於當初劃設的4月海測的時間表，是否「跳票」一事，海軍29日表示，當初設定4月海測僅是目標，但時間不是唯一重點，會盡快確保缺失完成改進後，進入下一階段測試。

海軍參謀長邱俊榮29日在國防部記者會上表示，海軍目前正與承造商「台船」針對現有泊港測試（HAT）的缺失，進行最後的調校。他承諾，會確保達成測試條件後，才會確定實際出海的相關時間。

至於原本拋出的4月海測目標，是否跳票一事，邱俊榮表示，當初設定4月海測僅是目標，是為能讓整體建案的管制節點有所依據，因此用「跳票」一詞來形容並不適宜。

邱俊榮說，潛艦是關鍵的戰力，涉及到很多團隊對於系統、機密裝備整個測試的期程，目前已經在盡最大努力，重點是在達到備便、能夠出海這個條件，才是比較重要的。

對於海鯤艦的海測時間延後，是否影響後續預算解凍？邱俊榮說，立法院所通過的預算決議，是要求海鯤號完成海測後，才能提出專案解凍，這是一個採購計劃的作為，雖然凍結了一半的預算，但仍會持續進行。