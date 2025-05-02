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高雄市府人事異動！新任海洋局長出爐　多名高階文官調整

▲高雄市政府,高雄市政府四維行政中心。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄市政府發布人事異動。（圖／記者許宥孺攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府今（2）日發佈最新人事，海洋局長黃登福將轉任府本部參事，由民政局副局長石慶豐接任海洋局長，同時發佈數名高階文官進行調整。陳其邁表示，這次調整旨在讓文官接受不同職務歷練，熟悉跨局處運作，讓市府團隊推動市政更具多元視野。

原海洋局長黃登福轉任參事後，將持續協助市府跨局處協調工作，市長陳其邁感謝他任內積極付出，諸如協助漁民及漁港建設工作、海洋產業推廣、遊艇碼頭建置、擴大舉辦海洋派對親水活動等，廣受好評。

▲▼高市府海洋局長石慶豐。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高市府新任海洋局長石慶豐。（圖／記者賴文萱翻攝）

新任海洋局長石慶豐學歷為中山大學公共事務管理研究所碩士，曾任民政局副局長、鳳山區長、殯管處長、勞工局勞工組織科科長、高雄縣就業服務科科長、高雄縣勞工組織科長，基層實務經驗豐富。

市府表示，石豐慶處事圓融、執行力強，擔任鳳山區長期間辦理鳳山光之季串連在地文史及雙城文化，傳唱鳳山歷史風采，更透過社區營造讓各里積極參與公共事務；民政局副局長任內協助規範各項防災標準，制定相關救災流程，強化各區公所防災演練量能，亦積極協調基層心聲，讓市府施政更順暢。

此外，原民政局主任秘書吳永揮陞任府本部參議；原楠梓區區長吳淑惠陞任民政局副局長；原民政局專門委員楊進祿陞任民政局主任秘書；原鹽埕區長劉文粹陞任楠梓區區長。以上人事調任自5月3日起生效。

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