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長庚醫院2025年志工表揚　感謝志工隊40年傳遞溫情

▲長庚醫院2025年志工表揚

▲自長庚志願服務隊草創時期開始投入志工行列，盧張櫻嬌女士獲頒發40年資深服務獎。（圖／長庚提供）

記者楊淑媛／桃園報導

長庚紀念醫院於母親節前夕，舉辦北院區志工表揚大會，感謝來自林口、台北、桃園、長青護理之家、養生文化村、基隆、情人湖及新北市立土城醫院等9隊志工隊，長年來付出。該院5日表示，今年度受表揚的志工共計188位，包含8位榮退長青志工、170位資深服務得獎志工，以及10位親善志工，展現志工團隊的堅持與熱情。

表揚大會於5月3日舉行，由林口長庚陳建宗院長主持。陳院長表示，在數位化浪潮下，無論年齡大小，志工為了提升服務品質，積極學習數位技能，展現「不懂就問、不會就學」的專業精神，令人敬佩。

▲長庚醫院2025年志工表揚

▲長庚醫院2025年志工表揚。（圖／長庚提供）

而今年正值林口長庚社會志工隊成立40週年。回顧民國74年，王永慶創辦人有感於家庭主婦蘊含豐富的人生經驗及社會歷練，促成林口院區婦女志工隊的成立。歷經一年半的運作，考量就醫民眾的多元需求，於民國75年擴大招募男性志工，並更名為「社會志工隊」。

志工隊從最初的14位成員，到現今累積近2000位志工投入服務，雖然部分志工因健康、家庭或生涯發展等因素離隊，志工隊多年來仍穩定維持四百至五百位志工在第一線提供溫馨協助，成為醫療服務不可或缺的力量。

陳蔡美麗女士及盧張櫻嬌女士為林口長庚社會志工隊的資深志工，於隊上默默付出40年。她們自創隊以來，40年間堅守志願服務崗位，無私奉獻，堪為社會典範。其中，盧張櫻嬌女士曾擔任志工隊長、副隊長，於志工隊草創期即積極協助推動志工職前訓練，將原本有愛心便可做志工的隨喜式服務導入系統化、專業化的訓練流程，貢獻卓著，於民國82年榮獲志願服務最高榮譽—金駝獎，成為志工典範。

此外，今年表揚名單中亦有一位特別亮眼的親善志工—吳宏駒先生。他在林口長庚服務九年期間，以守護醫院大門口的第一線接待工作為己任。每當有行動不便的病人，總能主動推來輪椅協助，以確保病人的安全，面對酷暑或嚴寒也從不懈怠。吳志工表示，今年能再次於母親節前夕獲得親善志工獎，特別將這份榮耀獻給母親，作為最珍貴的母親節禮物。

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