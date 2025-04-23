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他挑戰懸崖跳水！算錯距離「重摔岩石上」亡　驚悚影片曝光

記者趙蔡州／綜合報導

宏都拉斯一名男子近日跟親友相約到科馬亞瓜省一處水潭戲水，過程中他爬上數公尺高的懸崖邊跳水，不料跳躍時疑似沒有算準距離，下墜時先是正面朝下砸在岩石上，接著才彈起摔入水中，當場死亡。

▲▼瘋玩懸崖跳水　他腳一滑「正面撞岩石」當場斃命。（圖／翻攝自X）

▲坎托跳下懸崖後，直接砸在突出的岩石上，接著才摔進水裡。（圖／翻攝自X）

根據El Heraldo報導，事件發生在19日，一名男子坎托（Marlon Cantor）跟親友相約到科馬亞瓜省拉馬尼一處水潭戲水，過程中他們開始玩起懸崖跳水，旁邊還有人幫忙錄影，因此拍下了坎托發生意外的恐怖瞬間。

曝光的影片可以看見，坎托從懸崖上起跳時，疑似沒有算好正確的距離，導致他下墜時先是正面朝下砸在岩石上，接著才彈起摔入水中，有人嚇得發出尖叫，也有人火速游泳上前試圖救援。

警消趕到現場，坎托已經被民眾救援上岸，但已經沒有呼吸心跳。警方調查後，認定坎托是因為撞擊岩石而死，並非溺水導致死亡。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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