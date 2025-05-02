郭智輝嗆台電員工「看不下去可離開」　藍轟下台：該走的是你

▲國民黨團召開「慣老闆勞動節罵勞工 財團門神？該走的人是你郭智輝」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

上百名台電員工1日於經濟部前陳情抗議，認為錯誤的能源政策才造成台電虧損，而經濟部長郭智輝在面對國民黨立委羅廷瑋質詢時，卻稱「看不下去可以離開啊」。對此，國民黨團2日召開記者會，砲轟郭智輝完全不適任，做為經濟部長應該要下台，必須為失言、失德下台，「該走的人是你」。

羅廷瑋表示，昨天在經濟委員會審查「再生能源條例」同時，勞工團體草綠T行動在經濟部前抗議，他將台電員工的心聲帶到經濟委員會，希望郭智輝能夠面對問題、解決問題，「但是郭智輝回覆質詢的當下，根本不是部長，而是董事長，一副慣老闆的語氣，不然你要拿我怎麼樣的態度」。羅廷瑋說，郭智輝部長的態度，讓台電員工心寒，一副拿我沒轍嘴臉，完全不對問題理性探討，面對立委質詢問A答B。

羅廷瑋提到，郭智輝部長在五一勞動節當天，認為台電3萬員工僅100位員工的意見，無法代表全體台電員工的意見，同時質疑參與活動的台電員工專業性，最後口出狂言說「看不下去就離開啊！」羅廷瑋表示，郭智輝輕蔑的態度，看在台電員工、全體國人眼裡，誰能夠接受？

藍委牛煦庭表示，昨天五一勞動節勞工在凱道遊行，主要訴求在「反霸凌、要保障」，主要是過去的一年勞發署霸凌事件爆發，民進黨政府隨後提出一些修法方向，要把破洞補起來。但很可惜的是，勞工訴求和吶喊，都被郭智輝的失言摧毀殆盡。

牛煦庭指出，台電員工在五一勞動節站出來，希望台電不要成為錯誤能源政策的消波塊，呼籲政府調整能源政策，但卻換來郭智輝部長「看不下去可以離開」冷回。這樣一個慣老闆的心態，這不就是一起長官霸凌部屬、基層的案例？全國勞工還會相信民進黨政府會嚴厲打擊職場霸凌嗎？還會期待民進黨政府在五一勞動節這天，對「反霸凌、要保障」的訴求，會有具體回應？

藍委吳宗憲也表示，郭智輝在擔任經濟部長期間，相信國人有目共睹，在台灣面臨經濟挑戰的艱難時刻，郭智輝展現慣老闆的本質，而且是會說謊、會鬼混的部長。賴清德要國人用「吃苦當吃補」來面對美國對等關稅風暴，郭智輝忙著幫忙洗地，是沒有把辛苦的勞工放在眼中？郭智輝認為六點起床很辛苦，但清晨三、四點就起床的勞工呢？

吳宗憲表示，民進黨用人不是看專業，而是看忠誠度的話，將是全民的不幸，在郭智輝部長身上，只看到忠誠度，不見專業度，會幫賴清德總統洗地，幫政策自圓其說，會說台積電到美國是好棒棒，不願意把台灣即將面臨的經濟困境告訴國人。所以面對台電高買低賣持續虧損的情形，理所當然地會說出「看不下去就走啊！」吳宗憲認為，郭智輝是一位非常不適當的經濟部長，呼籲卓榮泰好好思考。

