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社會 社會焦點 保障人權

囂張超跑山道猴群出沒！埔霧公路逆向超車　穿梭大貨車陣玩命

記者高堂堯／南投報導

合歡山武嶺、清境地區為人氣觀光景點，周邊連外道路台14甲線、台14線車流量大且車禍頻仍，仁愛鄉警方也屢次加強執行取締交通違規，仍無法嚇阻誇張駕駛行為，日前又有民眾目擊多輛超跑行經台14線時，不但高速跨越雙黃線、逆向在砂石車陣中穿梭超車，危險行徑令人髮指。

▲多輛超跑於埔霧公路違規爭道行駛。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲多輛超跑於埔霧公路違規爭道行駛。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

該民眾日前於網路社群平台PO出行車紀錄器影片，指出於4月17日騎乘機車行經仁愛鄉台14線埔霧公路速限僅40公里的路段時，對向陸續有起碼7輛各種色款的超跑駛來，其中前5輛依序為紅、白、3台黃色超跑違規跨越雙黃線超車，該民眾急忙向右駛入路肩閃避才沒與他們對撞，而這些超跑更無視前方有4台同向車輛、包括中間兩台砂石車，不斷穿梭爭道行駛，險象環生。

▲多輛超跑於埔霧公路違規爭道行駛。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲多輛超跑於埔霧公路違規爭道行駛。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲多輛超跑於埔霧公路違規爭道行駛。（圖／記者高堂堯翻攝）

仁愛警分局表示，經檢視該影像，畫面上並未標示具體時間及地點，目前亦未接獲相關交通違規檢舉案件，但仍強調依據《道路交通管理處罰條例》第45條規定，汽車駕駛人若有跨越雙黃線違規超車行為，將處600元至1800元罰鍰；若因違規行為致人死傷，將處6000元至9萬元罰鍰，並吊銷駕駛執照。

仁愛分局表示，台14線埔霧公路地處山區，路況蜿蜒，提醒駕駛人應隨時注意行車安全，切勿任意違規超車或逆向行駛，以避免交通事故發生；此外，慢速車輛駕駛人亦可尋找適當寬闊地點，減速靠右，禮讓後方車輛通過，維護行車順暢與安全，並持續加強交通稽查與宣導作為，確保道路交通秩序與用路人安全，共同遵守交通法規，營造安全友善的用路環境。

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