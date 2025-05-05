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違規狂男遭罰40萬「神隱5年」！為領亡父136萬保險金　現身繳清了

▲▼新北市一名丁姓男子遭罰約40萬元神隱，直到父親離世為領136萬餘元的保險金才現身繳罰款。（圖／法務部行政執行署新北分署）

▲新北市一名丁姓男子遭罰約40萬元神隱，直到父親離世為領136萬餘元的保險金才現身繳罰款。（圖／法務部行政執行署新北分署）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名丁姓男子5年前因酒駕遭裁罰36萬元，又有多張違停、沒戴安全帽、臨停、駕照遭註銷還騎車等罰單，累計挨罰金額約40萬元，但他遲遲不繳遭限制出境、扣押財產。近期丁男因父親離世，他為了要領取136萬元的保險金，終於現身將積欠已久的罰款全繳清了。

30多歲丁男2020年9月間因為拒絕接受酒測，又是5年內第2次酒駕，遭裁罰36萬元，其另因駕駛執照經註銷仍駕駛機車、在禁止臨時停車處所停車、不依規定接受道路交通安全講習、行駛於道路時手持香菸致影響他人行車安全、未戴安全帽、併排臨時停車等，被開罰11張罰單，金額共3萬5500元，連同酒駕罰單合計共欠繳39萬5500元。

法務部行政執行署新北分署2021年9月間陸續受理後，依法展開執行程序，扣押丁男名下的存款、財產，但只扣得存款491元，另外，保險債權部分則因給付條件位成就而無法執行。

丁男面對新北分署多次通知、執行人員前往居住地現場催繳，他都不回應、不見面，逼得新北分署只好在2023年2月間核發限制出境命令，但他對遭境管一事毫不在意，長期神隱。

直到丁父近期離世，丁父生前曾投保壽險，受益人填寫丁男，而該份保險遭新北分署扣押，導致丁男無法領取父親的身故保險金，他才終於現身，向親友借款之後，於2025年4月28日將積欠的罰鍰全部繳清。

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