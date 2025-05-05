竹山台3丙線超速車多…去年9月至今已釀2死　固定測速桿7／1啟用

▲南投警方於竹山鎮台3丙線4.7公里處設置固定測速桿。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣 竹山鎮台3丙線車輛超速導致車禍情形頻仍，更於去年9月和今年2月分別發生1起行人遭高速撞擊死亡憾事；南投警方為提升該路段行車安全並防制交通事故，已於竹山鎮台3丙線4.7公里處設置固定式測速照相設備，預計將於7月1日正式啟用，強化速度管理，希望能有效降低事故風險，保障用路人生命安全。

南投縣警局交通隊說明，台3丙因路段筆直、沿線居民稀少，部分駕駛人因環境較為空曠、車流相對單純，行經時易有超速行駛情形；據統計，該路段自去年至今年4月20日止，除已發生2起行人死亡車禍，亦發生A2（人員受傷）交通事故2件、A3（車損或財損）事故5件，顯示該處為交通事故多發之高風險區域。

縣警局交通隊表示，本次測速設備設置，係基於事故統計資料及路況特性分析，並經實地會勘，與當地里民取得共識，設置目的在於提醒駕駛人減速慢行、提升行車警覺，藉此降低事故發生率，保護行人與其他用路人安全。

交通隊呼籲所有駕駛人行經台3丙線時，務必依規定速限行駛，避免因超速釀禍；警方亦將持續透過事故分析與熱點監控，主動加強風險路段管理，與民眾一同打造更安全的交通環境。