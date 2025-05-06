傳520將改組「戰鬥內閣」備戰大罷免　卓榮泰回應了

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（6日）赴立法院施政總質詢。藍委陳超明質詢時詢問，有媒體（中國時報）報導，賴清德就職一周年，內閣要換成戰鬥內閣，找有論述的官員為大罷免啟動，但70歲以上國會議員身經百戰、當過6、7、8屆立委，「真的那麼差需要被罷免？有必要這樣嗎？」卓揆則回應，針對每位委員經由選舉、憲法賦予的權利，行政院當然尊重，行政院的業務跟答詢從不涉及罷免議題，至於自己宣講的是中央政府總預算跟關稅問題。

陳超明質詢時表示，自己之前質詢問你脫中入北，院長說要面向太平洋、告訴中國政府不走回頭路跟冤枉路，要把台北當成首都，這是不是要準備台灣獨立的宣告？此話由院長口中說出，特別重要，是不是要鋪陳這個？

卓榮泰回應，第一、台北當然是中華民國台灣首都，這沒有錯，我們立場都一樣；第二、市場看向中國太久，我們必須轉向、面對海洋、走向世界，經濟要走向全世界，不能太依賴一個國家。

陳超明追問，有媒體（中國時報）報導，賴清德就職一周年，內閣要換成戰鬥內閣，找有論述的官員為大罷免啟動，內閣會不會換？現在的內閣叫什麼？卓榮泰表示，「我們內閣是在自己工作崗位上競爭，是行動創新內閣」。

陳超明質疑，以後戰鬥內閣又有什麼區別？是否準備為罷免案發揮？把在野黨立委全部殲滅掉，70歲以上國會議員身經百戰、當過6、7、8屆立委，「真的那麼差需要被罷免？有必要用成這樣嗎？執政黨真的要檢討一下，不要這樣做，新的立委也才當一年，不要這樣，協調溝通很重要」。

對此，卓榮泰則表示，針對每位委員經由選舉、憲法賦予的權利，行政院當然尊重，行政院的業務跟答詢從不涉及罷免議題，至於自己宣講的是中央政府總預算跟關稅問題。

