內政部擬修政治獻金法罷免可募款　吳宗憲：是否已有罷團在募資？

▲立委吳宗憲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

內政部近日提出《政治獻金法》修正草案，增訂罷免案領銜人及被罷免人可收受政治獻金的機制，並已將草案送交行政院審議。國民黨立委吳宗憲質疑，近日許多罷藍「公民團體」動用了大量資源，包括變形金剛宣傳車、簡訊、紙本與數位文宣等等，規模與動員早已遠遠超出一般民間自發行動所能負擔。這些經費來源究竟為何？是否涉及未經許可的募資行為？又是否可能借道公益捐款、虛設名義，規避現行規範？

吳宗憲表示，內政部近期宣布提案修法政治獻金法，增列罷免提議人與被罷免人得以合法收受政治獻金。消息一出，社會關注點自然集中在未來規範將如何落實，但他認為更值得追問的，是這項「改變」本身所揭露的「現狀」，在修法尚未完成的現在，是否已有罷免活動逕行募資，卻未受法律規範？

吳宗憲提到，不管我們喜歡或不喜歡，民進黨已經以一手之力讓大罷免浪潮席捲全台。這段期間內，許多所謂的罷藍「公民團體」動用了大量資源，包括變形金剛宣傳車、簡訊、紙本與數位文宣等等，規模與動員早已遠遠超出一般民間自發行動所能負擔。這些經費來源究竟為何？是否涉及未經許可的募資行為？又是否可能借道公益捐款、虛設名義，規避現行《政治獻金法》的規範？

吳宗憲指出，內政部曾在今年二月明確解釋過，罷免屬於「政治相關活動」，因此依法僅有政黨、政治團體及擬參選人得以收受政治獻金。罷免團體並不包括在內，依法不得募資。既然如此，那麼在此時此刻、尚未修法之前，這些運作資金的來源是否合法？是否已違反《政治獻金法》第五條：「得收受政治獻金者，以政黨、政治團體及擬參選人為限」？主管機關是誰？有沒有啟動調查與裁罰？

吳宗憲坦言，針對上述的問題，答案他都看不到，因為有人在裝睡、有人試圖模糊這段空窗期中的種種疑竇。試問若現行法律原本就對收受政治獻金的資格和金額有明確規範，執法機關卻選擇性忽略，是否代表在「顏色正確」的前提下已形同默許？而當政治資金的流動可以選擇性的被放縱、脫離監管，誰能保證這其中沒有挾帶不當利益、洗錢風險？細思極恐啊。

吳宗憲強調，法律不只是寫給未來的承諾，也可以幫助明確此刻該守的界線、釐清曾經發生的弊病。修法固然必要，但面對已發生的問題與漏洞，不能只靠「未來會怎麼做」來交代；真正關鍵的，也包括對「過去發生了什麼」、「誰該負責」的清查與追究。「如今我們面對的，從不只是制度的真空，更是責任的有意遺忘」。