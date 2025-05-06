「罷○○○就是罷傅崐萁」奏效　大罷免艱困區達陣

▲民進黨議員協助連署，也是罷免成案的一大助力。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「今天的3萬2,777份連署書，是一份份不滿的累積，也是一頁頁希望的堆疊」「屬於花蓮人的民主之火，不只要照亮花蓮，還要照亮台灣，守護台灣的民主與自由」。時序進入5月，也宣告大罷免行動正式進入二階送件期，5月1日台東、桃二罷團率全國之先送件，隔日極具指標意義的花蓮罷團也赴地方選委會送件，二階罷免傅崐萁連署書3萬2,000多份，達該區選舉人總數的16.9%，振奮全國罷團士氣。

罷團評估，在4月底連署聲勢開始拉抬後，目前有望在連署截止日前完成該區選舉人總數10%連署的罷免區域上看30區，遠超過預期，例如呂玉玲、馬文君等區能達標，都令人驚喜；但各區進度不一，來得及送件的罷區中，需要補件者也不在少數。

▲本週是罷團集中送件週，桃園三罷團五日也聯合送件。

一名中部罷團幹部告訴本刊，許多進度較慢的區域，碰到的最大問題就是週間人力不足，多數志工有本職、要上學，只能趁六日休假來幫忙，但進入連署最後階段，眼見只剩最後幾千、幾百份連署書就能達標，不只其他區的罷團人力加入協助，許多人更自願向公司請假，來補足人力匱乏的週間時段，讓平日的連署點能夠加開，是連署書短時間內成長快速的關鍵之一；他說，儘管反罷免民眾最愛的起手式就是在街頭嗆罷免志工「你們領多少？」羞辱志工都是有領錢的走路工，但志工們的堅定意志與無私付出真的令人感動。

▲罷免馬文君連署跨過成案門檻，讓支持罷免方大感振奮。

相對罷免方陸續送件、氣勢高漲，被罷方料也將不再低調，南投罷團在週日送件，被瞄準罷免的藍委馬文君回應表示：「尊重與包容到此為止，接下來是戰鬥階段」，就讓很多支持罷免的民眾心生警惕，罷團幹部指出，罷免連署到最後階段，在街頭挑釁志工、非理性表達不滿的民眾接連出現，成案後更將是短兵相接，挺罷免、反罷免都將積極表態，屆時要如何理性表達主張、避免衝突，是後續的一大考驗。



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