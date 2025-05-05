罷團送二階連署逾4萬件　萬美玲籲支持者投不同意罷免

▲萬美玲問政認真，甫獲立法院全院暨教育委員會雙料優良立委。（圖／擷取自萬美玲臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

全台立委罷免二階連署進入最終階段，罷免國民黨桃園市第四選區立委萬美玲的罷團，5日向桃園市選委會遞交第二階段連署書指出，「萬罷了沒啦」二階連署門檻為3萬223份，總收件數超過4萬1673份，最終造冊4萬1137份，送件門檻達成率135.99％。

面對罷免案即將進入第三階段，立委萬美玲於臉書Po文呼籲支持者，出來投不同意罷免「為下一代而戰」。萬美玲於3月間，甫獲立法院全院暨教育委員會雙料優良立委，對於罷免案即將進入第三階段，網友紛紛留言、「不同意罷免，支持優質立委」、「堅決反對政治霸凌，維護桃園女兒優質立委萬美玲」、「加油」…

▲萬美玲臉書發文呼籲大家投不同意罷免。（圖／擷取自萬美玲臉書）

萬美玲於臉書感謝桃園的鄉親24年來的信任與託付，強調其從政以來，始終戰戰兢兢不敢稍有懈怠，為了教育制度完善，努力完成修法，國民教育法、特殊教育法、學校衛生法、學生輔導法。為了給孩子最好的，用心爭取經費，老舊校舍的改建、操場跑道的翻修，學校廁所的更新、營養午餐的提升。

為了桃園更加進步，時時緊盯監督，鐵路地下化的加速、捷運工程的進度，及部立桃園醫院第二醫療大樓的設置。然而，一場政治惡鬥的大罷免，想要強行推翻民主選舉的結果，開始全面罷免所有在野黨立委。

於是，我們遺憾的看見，各種鋪天蓋地的抹黑抹紅，名嘴、網路造謠沒有上限

街頭、謾罵暴力不斷發生，校園爭吵對立時有所聞。我們已經失去，那個我們曾經彼此尊重和諧的生活，這種互相攻擊撕裂的傷痕，你我無法想像多久才能撫平。

面對罷免案即將進入第三階段，我知道你們很錯愕也很憤怒，我也知道你們為我抱屈不捨，但這一次，只有靠我們自己的力量才能終止惡鬥。萬美玲並懇託大家，在中選會公告投票日後，大家一定要站出來投票，守護您支持選出來的立委，守護台灣的民主價值。