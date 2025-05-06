罷團送二階連署　牛煦庭邀領銜人公開辯論籲支持者反惡罷

▲牛煦庭邀罷免他的領銜人公開辯論。（圖／擷取自牛煦庭臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

全台立委罷免二階連署進入最終階段，桃園罷團5日向市選委會，遞交罷免國民黨桃園市第一選區立委牛煦庭第二階段連署書，領銜人陳曉煒指出，罷免二階連署門檻為3萬3956份，罷團「桃汰牛氓」總收件數逾5萬700份，最終造冊4萬8788份，送件門檻達成率143.66%。

立委牛煦庭面對罷團今日送出二階連署，邀請罷免他的領銜人陳曉煒公開辯論，遭到陳以5萬人想「退貨」，不用辯論說法拒絕，表示遺憾！牛煦庭於臉書發文說，罷團是意圖要推翻11萬6千人的決定，難道不需要清楚說明嗎？迴避增加辯論，公開討論的「論述責任」，注定大罷免難以成為「公民運動」，而是再次淪為政治上的惡鬥行為。

▲牛煦庭臉書呼籲支持者反惡罷。（圖／擷取自牛煦庭臉書）

牛煦庭表示，接下來即將進入40天的查對期；為了能把質疑論個清楚，能讓真相完整呈現在人民的眼前。選舉，應該辯論，不同候選人，政見或有歧異，而各自發表，不見得能論實力高低，唯有真刀真槍的辯論，才是政治人物是否適格的試金石。

而罷免，更應該辯論！既然罷免標榜的是公民權利的實踐，領銜人對他的十二項指控，在二階送件之際，他自當認真回應，但既然要認真回應，就不該只是各說各話。陳身為領銜人，有義務認真聆聽他的辯解，他身為被罷免人，也有義務現場回答陳的疑慮。

所以，牛煦庭強調，應該共同舉辦公開的辯論會，在所有選民的面前，把爭議說清楚；他更認為，真理越辯越明、場次越多越好。唯有如此，才能讓資訊的呈現能對稱、讓客觀的事實能彰顯、讓選民的理性決定最後的成敗。

支持牛煦庭網友留言：「該戰就戰，我堅決反對罷免牛煦庭！」、「罷免，是民主的權利；但操弄罷免，則是對民主的踐踏。」、「我今天站出來，不只是為了守護一位立法委員，而是要捍衛選舉結果的正當性，捍衛市民的選擇，更是為了拒絕讓政治報復成為民主的常態！」、「人在做、天也ㄧ直在看、加油」…