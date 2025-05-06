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各國央行出手？台幣領漲亞洲貨幣　彭博：川普動搖美元避險地位

記者陳宛貞／綜合外電報導

圍繞台美貿易協議的猜測使台幣飆漲，引發全球外匯市場連鎖反應。美元本就因總統川普經濟政策受壓，本周進一步走弱，彭博美元指數當天收跌約0.2%。台幣則領漲亞洲貨幣，日圓及歐元也同步走強，可能牽動各國央行協調應對。

《彭博》報導，川普上任以來激進的貿易政策已動搖美元傳統避險地位，令投資人撤出美國市場。近期市場聚焦美方將與主要貿易夥伴談判的協議內容與幅度，並關注是否可能出現各國聯手進一步削弱美元的情況。
▲▼ 新台幣,台幣,現金,鈔票,銀行,匯市。（圖／路透）

▲ 台幣飆升引發外媒關注。（圖／路透）

台幣5日領漲彭博追蹤的16種主要貨幣，盤中飆升幅度創下逾30年來最高。日圓漲幅約0.9%，在十國集團（G10）中表現最佳，歐元也升破1.13美元，中國當天則因假期休市。

摩根大通駐新加坡全球外匯策略師桑迪利亞（Arindam Sandilya）近期在播客節目中指出，「我們這個地區的人都有些震驚」，「貨幣同步大幅升值正引發有關該地區央行之間達成某種貨幣協議的討論」。

根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）最新數據，衍生性金融商品市場對美元的看空程度已達去年9月以來最高。彭博美元指數今年至今跌幅接近7%，創下20年來最大跌幅。

報導提到，台幣暴漲有一定程度是源於未經證實的消息，傳出可能的台美貿易協議涉及匯率調整。傑富瑞（Jefferies）外匯業務全球主管Brad Bechtel指出，台幣飆升可能擴散至其他新興市場，也可能代表美中或美國與該地區將達成某種導致所有亞洲貨幣走強的匯率協議。

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