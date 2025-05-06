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大陸 大陸焦點 特派現場

中國與歐洲議會關係回暖！　陸外交部：雙方同步取消相互交往限制

▲▼歐洲議會在法國史特拉斯堡舉行,2024.7.16。（圖／路透社）

▲歐洲議會（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

大陸近期與歐洲議會關係回暖，就在外界認為，中歐貿易談判及將進入尾聲之際，先是傳出大陸方面準備解除對5名歐洲議員的制裁措施，大陸外交部發言人林劍今（6）日也證實，「當前形勢下，雙方都認為中歐加強對話合作十分重要，經雙方商定，中方和歐洲議會決定同步全面取消對相互交往的限制。」

▲▼中國大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

▲大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

據了解，歐洲議會於2021年以「人權問題」為由，對四名大陸公民和一個組織實施制裁，大陸也隨即祭出反制，對歐盟10名個人和4個實體採取對等措施，同時，歐洲議會該年9月通過的「新歐中戰略報告」中，涉台部分也使大陸發出強烈抗議及不滿，雙方關係降至冰點。

直至2025年3月，歐洲議會突撤銷議員與中國官員會面的限制規定，允許在多邊論壇中進行接觸，釋出善意，歐洲議會4月24日更是傳出已有法律顧問團隊逐條核對與北京的談判文本，中國與歐盟的貿易談判漸露曙光。

對於歐盟和大陸緊張關係趨於緩和，林劍也在外交部例行記者會上鬆口稱，「過去幾年，中歐立法機構交往，因為眾所周知的原因出現了一些波折。當前形勢下，雙方都認為中歐加強對話合作十分重要，經雙方商定，中方和歐洲議會決定同步全面取消對相互交往的限制。」

林劍強調，「我們相信並期待，隨著中歐全面恢復立法機構的交往，雙方的交流和理解將更加深入，這將為中歐關係持續健康穩定發展注入新動力。」

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