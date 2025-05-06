「誰敢說我們不連署？」　藍罷團嗆：再說就去吳思瑤服務處擺攤

▲罷免吳思瑤團體召集人賴苡任。（圖／地動刪瑤提供）

記者鄭佩玟／台北報導

罷免民進黨北市立委吳思瑤團體「地動刪瑤」領銜人張克晉聲明宣布退出罷免案領銜人，召集人賴苡任今（6日）寄出第一批兩千份更換領銜人同意書，給第一階提議人；他也批，近期有部分民進黨名嘴、側翼、助理幕僚，持續抹黑地動刪瑤團隊跟議員，說只看到6人連署，「再有人說我們沒有擺攤連署，我們會把連署站直接開到吳思瑤承德路7段的服務處門口，希望大家停止這樣不實的謠言！」

賴苡任今日在北市議員汪志冰、張斯綱陪同下，前往郵局寄出同意書。賴苡任受訪時表示，今天寄出第一批約2千份更換領銜人同意書給一階提議人，希望提議人收到後簽好並回郵，也希望2054份同意書可以在最短時間內順利達標，讓罷免不會功虧一簣，二階連署也一定持續進行。

而四叉貓先前說要贊助2千件郵資，經過計算來回郵資全部約6萬元，四叉貓則贊助5萬6，賴以荏說，待收據準備好會提供給四叉貓，團隊為了感謝他，也準備感謝狀，謝謝四叉貓「功在黨國」，另他也是民進黨陣營中，首位站出來罷免吳思瑤的人，「罷免吳思瑤現在藍白綠都合」，感謝狀一定親自拿給四叉貓或是寄給他。

賴苡任強調，第一梯次是整個團隊熬夜趕出來的，第二梯次會加緊作業並盡快寄出。他指出，近期有人「抹黑」團隊或藍營議員，說沒人連署、一小時只看到6個人。他直言，但凡吳思瑤本人以外者說團隊沒連署，行動連署站就會開到吳思瑤服務處門口，希望大家停止散布謠言。

四叉貓隨後則表示，自己可以親自去罷瑤總部拿感謝狀，但要給他郵局的購票證明，才能撥款。四叉貓也說，很期待寄出去後會有多少人回郵，「反正我說過願意贊助，說到就要做到！」