「農藥超過的不要出」小學營養師洩密稽查日　下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

林姓女子先前在基隆市某小學擔任約聘營養師，為了讓自己任職的學校順利通過午餐食材抽驗，她竟將抽驗日期私下告知業者，還傳送「沒標章的不要出」、「農藥超過的也不要出喔」等訊息給對方，後來事情曝光，她也因此挨告。基隆地院法官審理後，依公務員洩漏國防以外應秘密之消息罪，判處林女有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，緩刑3年，並向公庫支付5萬元。

▲林女將學校營養午餐食材抽驗的事情提前告知業者。（示意圖／VCG，非本案事發學校。）

判決書中記載，林女在基隆市某小學擔任營養師時（現已調任），負責學校膳食營養規劃與監督、飲食衛生安全督導，還必須會同學校監廚人員驗收食材及監督違約處理等工作，屬於依法令從事於公共事務，而具有法定職務權限之公務員。

但2021年11月間林女為了讓自己任職的學校順利通過午餐食材抽驗，竟提前傳訊息告知業者中央稽查的時間、人員，包含「下周應該是食材廠商抽驗，食材可能下周的要小心，沒標章的不要出」、「農藥超過的也不要出喔」等等。

此外，廠商等人為了降低成本、增加營業利潤，竟擅自將12張CAS台灣優良農產品標章黏貼在外包裝上，1730支混充的雞腿便全數具有國產認證標章，他們透過此方式向地方政府申請獎勵金，共計詐得1萬360元。

基隆地院法官日前審理此案並表示，林女身為小學營養師，竟將稽查事項告知業者，導致稽查失去原有作用，業者則利用不實產銷履歷詐取國產食材獎勵金，損害營養午餐食材管理及核撥獎勵金的正確性，行為均不可取，考量到他們都已經坦承犯行，最終依公務員洩漏國防以外應秘密之消息罪，判處林女有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，緩刑3年，並向公庫支付5萬元。

另外3名業者則被依犯3人以上共同犯詐欺取財罪，分別判處7個月至10個月不等的有期徒刑，均予以緩刑，但要向公庫支付6萬元至10萬元不等的款項，全案仍可上訴。