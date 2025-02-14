美金匯台當交往基金？她為愛掏64萬元　運將1念頭助逮車手

記者黃翊婷／綜合報導

一名婦人誤以為遇上真愛，對方聲稱有美金想匯入台灣的帳戶，當作兩人的交往基金，她答應幫忙先支付24萬元的「關稅」，3天後又提領40萬元打算面交，幸好被機警的行員發現，加上計程車司機因擔心發生危險而停車，這才讓警方順利逮住車手。基隆地院法官日前審理此案，並依法判處車手阿鳳（化名）有期徒刑10個月，併科罰金3萬元。

▲婦人誤入感情詐騙陷阱，幸好行員機警勸阻，加上計程車司機幫忙，才沒有損失更多錢財。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，該詐團在2024年10月間透過臉書與受害婦人取得聯繫，接著佯稱有美金想匯入台灣的帳戶，當作兩人的交往基金，但擔心關稅問題，因此希望婦人先幫忙代墊費用；婦人信以為真，同年11月間自行提領24萬元，並交給車手阿鳳。

3天之後，該詐團又以類似手法誆騙婦人40萬元，只是這次婦人在提領款項時，被機警的行員發現並勸阻。而不知情的阿鳳收到上級指示，搭乘計程車前往交易地點，結果當場被埋伏警員逮捕。

阿鳳到案之後對於自己的犯行均坦承不諱。計程車司機也證稱，當時阿鳳上了他的車，接過另一名女子遞過來的東西，就叫他趕快開走，但車子外面的人叫他停車，他擔心發生危險便將車子停下。

基隆地院法官認為，阿鳳年逾60歲，具有相當的社會歷練及智識程度，卻加入詐團擔任車手，行為確實不應該，考量到她過去有幫助詐欺、詐欺等前科，但在本案中已坦承犯行，最終依共同犯洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，判處她有期徒刑10個月，併科罰金3萬元，罰金部分得易服勞役30日，全案仍可上訴。