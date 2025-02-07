妻抓包夫外遇小三還懷孕　她親曝「生父是別人」仍要賠25萬

記者黃翊婷／綜合報導

女子小花（化名）被指控與已婚男子阿興（化名）搞曖昧，甚至因此懷孕，不過，她強調孩子的生父是別人，她願意賠償，但不同意向阿興的妻子道歉。基隆地院法官審理之後，判小花應賠償阿興的妻子25萬元較為適當。

▲小花被指控與人夫交往，甚至懷孕，但她親口表明，孩子的生父其實是別人。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿興的妻子在判決書中主張，小花先前在某小吃店工作，因而結識丈夫阿興，小花明知丈夫已婚，仍以「女友、老闆娘」的身分出席公開場合，與丈夫牽手、散步，甚至因此懷孕，種種行為嚴重侵害到她的配偶權，所以她決定對小花提告求償30萬元，並要求道歉。

小花則表示，她願意賠償，但不願意道歉，她與阿興只是朋友，彼此之間會開玩笑，互動比較密集，所以才會做出酒後牽手、擁抱等行為，但兩人絕對沒有發生性行為，孩子的生父不是阿興。

基隆地院法官認為，小花承認酒後曾與阿興牽手、擁抱，也坦承剛認識時就已經知道阿興已婚，但牽手、擁抱等行為均屬於一般夫妻或情侶之間表示愛意的舉動，從客觀第三人的立場看來，她明知阿興已婚仍做出上述舉動，確實已經踰矩。

至於懷孕一事，法官表示，目前並無證據可以證明小花曾和阿興發生性行為，因此這部分的說詞不予採信，最終判小花應賠償阿興的妻子25萬元較為適當，全案仍可上訴。