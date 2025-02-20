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社會 社會焦點 保障人權

表哥揪投資5萬日領600元　他衰淪「還債ATM」

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿榮（化名）2023年1月間以投資賭場為由，邀請表弟出資5萬元，每日可獲得600元報酬，他卻讓表弟將錢匯給自己的債主，事後被抓包還辯稱，「我也有投資20萬元在賭場，錢也沒有拿回來」。不過，基隆地院法官沒有採信阿榮的說詞，日前依詐欺取財罪判處他拘役58日，得易科罰金5.8萬元。

▲▼現金，消費，經濟，市場，鈔票，購物，買賣，存款，收入，花費。（圖／記者周宸亘攝）

▲阿榮以投資賭場為由，誆騙表弟拿出5萬元。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿榮2023年1月間透過通訊軟體傳訊息給表弟，聲稱投資賭場5萬元，每日可獲得600元報酬，成功騙得表弟信任，接著，他讓表弟將錢匯給自己的債主，以此方式償還自己積欠的債務；後來因為沒有依約給付報酬，表弟驚覺受騙並報警處理，這起事件才曝了光。

阿榮到案之後辯稱，當時他人在泰國，請表弟匯款給朋友，再請朋友把錢拿給賭場老闆，但他忘記賭場老闆的姓名了，後來錢還不出來，他有跟表弟說，就當作是他借的，「我自己也有投資20萬元在該賭場，錢也沒有拿回來。」

不過，基隆地院法官認為，20萬元不是小數目，阿榮若真的有投資，應當是相當信任該賭場的經營者，怎麼會連錢是交給誰、賭場老闆的姓名都不知道；此外，他在接受偵查時還提到，有拿取一部分表弟的投資款去還賭債，可見他是否有將這筆投資款作為投資賭場使用，已屬有疑。

而阿榮的債主也證稱，當時阿榮大約積欠8、9萬元，2023年1月間突然向他索取帳戶資料，接著就收到5萬元匯款，匯款前後阿榮都沒有跟他說過這是投資賭場的錢，也沒有叫他要把錢交給賭場的人，阿榮甚至連投資賭場的事情都沒有跟他提過。

法官認為，如果阿榮打算將表弟的錢作為投資賭場使用，大可提供賭場經營者的帳戶，為何要多此一舉使用「自己」債主的帳戶，再請債主轉交給賭場人員，種種說法顯然都不合理，可見投資賭場獲利的說詞都是虛偽不實的詐術，最終依詐欺取財罪判處他拘役58日，得易科罰金5.8萬元，全案仍可上訴。

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