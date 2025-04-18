基隆婦「3帳戶多出23萬元」　1動作害慘20人被重判10年

記者黃翊婷／綜合報導

基隆江姓婦人前年間將自己名下的3個金融帳戶提供給他人使用，還幫忙將匯入的款項拿去購買虛擬貨幣，結果反遭20名被害人一口氣提告。雖然江婦經手的金額僅23萬元，但基隆地院法官認為，她所犯的20罪被害人均不同，犯意有別，應分論併罰，最終依法判處她有期徒刑10年。

▲江婦把自己的銀行帳戶交給他人使用，如果有款項匯入，她就能從中抽取10％報酬。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，江婦在2023年9月之前將自己名下的3個金融帳戶提供給真實身分不詳、自稱「NANA」的人使用，若帳戶內有款項匯入，「NANA」就會指示她把錢拿去購買虛擬貨幣，再轉入指定的電子錢包中。

江婦在2023年11月至2024年1月間，一共收到20筆款項，總計23萬元，她從中抽取10％金額當作報酬，其餘的就以虛擬貨幣形式轉交給「NANA」。後來有被害人發覺異狀，急忙報警處理，沒想到警方循線一查，竟一口氣起找出20名被害人，他們都決定對江婦提出告訴。

江婦到案之後一度辯稱，她是基於商業信任關係，才會把帳戶提供給「NANA」，雙方合作3個月，前面2個月都沒有問題，只是對方之前有特地囑咐不要跟客人聯繫，理由是她不清楚貨品出貨的情況；後來她才改口坦承犯行。

基隆地院法官認為，江婦輕率將帳戶提供給來路不明的人使用，甚至依照指示幫忙製造金流斷點，導致被害人損失的款項難以追回，考量到她所犯的20罪被害人都不一樣，犯意有別，應分論併罰，最終依犯3人以上共同詐欺取財罪，共20罪，各判處有期徒刑2年，合併應執行刑期為10年，全案仍可上訴。