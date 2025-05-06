花蓮果農整地「挖出40cm大腿骨」！死者疑似中年男　遺骸特徵曝光

▲花蓮果農整地，在果園發現人類白骨。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟、莊智勝／花蓮報導

花蓮太魯閣驚傳白骨案！一名楊姓果農4月27日當天前往立霧溪流域旁的果園整地時，赫然發現森森白骨，嚇得急忙報警。警方到場後將白骨帶回化驗，確認是人類右大腿骨，立即返回現場開挖搜索，又接連尋獲頭骨、四肢等，拼湊後已接近一副完整人類遺骸。

初步了解，案發當天上午7時許，該名楊姓果農前往果園進行整地作業，不料卻挖出一段長約40公分的白骨，楊男仔細端詳，發現不似動物骨骸，因此報警處理。警方到場後將該段白骨帶回化驗，確認是人類右側大腿骨，立即重返現場開挖，隨後陸續又在發現處旁約數公尺處挖出頭骨、左肱骨、右脛骨及部分衣物等。

警方將尋獲的白骨拼湊，已經接近完整人形。法醫從現有跡證研判，死者應為年約40歲的男性，下顎沒有牙齒，不排除可能配戴活動式假牙；頭骨右眼處曾施行顴骨開放性手術，眼眶顯見骨釘固定痕跡。此外，死者身著「JI CHUN」品牌POLO衫、「S SENT」品牌的內褲及「LAFOELE」品牌的褲子。

警方將持續針對遺骨、遺物特徵比對並分析失蹤人口資料，希望能即早釐清身分，新城警分局呼籲，如有民眾知道符合上述特徵、失聯逾半年以上的中年或老年男性，請聯繫新城分局或主動提供線索協助確認身分。