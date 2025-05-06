　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

花蓮果農整地「挖出40cm大腿骨」！死者疑似中年男　遺骸特徵曝光

▲▼花蓮果農整地，在果園發現人類白骨。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲花蓮果農整地，在果園發現人類白骨。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟、莊智勝／花蓮報導

花蓮太魯閣驚傳白骨案！一名楊姓果農4月27日當天前往立霧溪流域旁的果園整地時，赫然發現森森白骨，嚇得急忙報警。警方到場後將白骨帶回化驗，確認是人類右大腿骨，立即返回現場開挖搜索，又接連尋獲頭骨、四肢等，拼湊後已接近一副完整人類遺骸。

初步了解，案發當天上午7時許，該名楊姓果農前往果園進行整地作業，不料卻挖出一段長約40公分的白骨，楊男仔細端詳，發現不似動物骨骸，因此報警處理。警方到場後將該段白骨帶回化驗，確認是人類右側大腿骨，立即重返現場開挖，隨後陸續又在發現處旁約數公尺處挖出頭骨、左肱骨、右脛骨及部分衣物等。

警方將尋獲的白骨拼湊，已經接近完整人形。法醫從現有跡證研判，死者應為年約40歲的男性，下顎沒有牙齒，不排除可能配戴活動式假牙；頭骨右眼處曾施行顴骨開放性手術，眼眶顯見骨釘固定痕跡。此外，死者身著「JI CHUN」品牌POLO衫、「S SENT」品牌的內褲及「LAFOELE」品牌的褲子。

警方將持續針對遺骨、遺物特徵比對並分析失蹤人口資料，希望能即早釐清身分，新城警分局呼籲，如有民眾知道符合上述特徵、失聯逾半年以上的中年或老年男性，請聯繫新城分局或主動提供線索協助確認身分。

▲▼花蓮果農整地，在果園發現人類白骨。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲▼花蓮果農整地，在果園發現人類白骨。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲▼花蓮果農整地，在果園發現人類白骨。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲▼花蓮果農整地，在果園發現人類白骨。（圖／記者王兆麟翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 3 5579 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／竹東大橋恐怖車禍　騎士腦漿四溢爆頭亡
快訊／高雄男躺3F露台慘死　警上門同住女友人才知他墜樓
獨／北市聯醫忠孝院區「男屍躺室外機上」！遺體腐敗
今午後雷雨開炸　晚間起全台有雨「防劇烈天氣」
快訊／民政處前處長張淵翔有新事證！基檢再提聲押
隨香客ATM領到「粉紅千元鈔」　總統教育獎珣珣喜喊：是我乾爹
「台幣升3元我們少了1兆！」　朱立倫預言6月還有美債危機
逼鄰居吃烤五花肉！潑汽油點火活活燒死他
快訊／逃亡339天　陳修將抓到了！
台幣升不停3銀行線上換匯卡卡　網哀「12小時前就進不去」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

駕駛平交道禮讓大車轉彎　後續1動作害自己挨罰9萬

快訊／竹東大橋恐怖車禍！騎士捲入槽車底　腦漿四溢爆頭亡

快訊／高雄男躺3F露台慘死　警上門同住女友人才知他墜樓

獨／北市聯醫忠孝院區「男屍躺室外機上」！遺體腐敗　身分調查中

花蓮果農整地「挖出40cm大腿骨」！死者疑似中年男　遺骸特徵曝光

高雄男把防狼噴霧誤當消毒酒精　速食店廁所狂噴害慘客人

快訊／民政處前處長張淵翔有新事證！基檢再提聲押　法院上午開庭

AI上線！士林警首開ChatGPT實務課　分局長親自上陣學新招

屏東男站家門口遭撞飛骨折！肇事男喊「吃感冒藥」：精神不佳釀禍

宜蘭男超噁心！火車站襲胸馬尾短裙妹　還闖娃娃機店尿尿

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

【泰格與雪兒】兄弟劈腿該說嗎

伊能靜唱〈跳樓機〉　57歲狀態超好

#張麗善 燒 #疏文 方式惹議！　#拱天宮 #主委 喊話：政治歸政治

信眾去年喪父無法接駕！#白沙屯媽祖 今年特地去安慰

【全場鼓掌】富邦小球迷不受風勢影響　完美接住界外球！

駕駛平交道禮讓大車轉彎　後續1動作害自己挨罰9萬

快訊／竹東大橋恐怖車禍！騎士捲入槽車底　腦漿四溢爆頭亡

快訊／高雄男躺3F露台慘死　警上門同住女友人才知他墜樓

獨／北市聯醫忠孝院區「男屍躺室外機上」！遺體腐敗　身分調查中

花蓮果農整地「挖出40cm大腿骨」！死者疑似中年男　遺骸特徵曝光

高雄男把防狼噴霧誤當消毒酒精　速食店廁所狂噴害慘客人

快訊／民政處前處長張淵翔有新事證！基檢再提聲押　法院上午開庭

AI上線！士林警首開ChatGPT實務課　分局長親自上陣學新招

屏東男站家門口遭撞飛骨折！肇事男喊「吃感冒藥」：精神不佳釀禍

宜蘭男超噁心！火車站襲胸馬尾短裙妹　還闖娃娃機店尿尿

駕駛平交道禮讓大車轉彎　後續1動作害自己挨罰9萬

國民黨團自提特別條例預算　發現金1萬元、刪台電撥補1000億元

快訊／竹東大橋恐怖車禍！騎士捲入槽車底　腦漿四溢爆頭亡

不是三桶油、茅台！　A股最賺錢公司日賺40億元

快訊／高雄男躺3F露台慘死　警上門同住女友人才知他墜樓

跟男友追白沙屯媽「走散還被罵」她心碎！網點頭：媽祖的安排

川普將公布半導體關稅細節　卓榮泰：提出意見書有效磋商

Skype走入歷史！19.5億用戶強制改用「1軟體」　5／5終止服務

日玩家拿PSP小學生誤認「假Switch」　破百萬觀看網嘆：已過20年

獨／北市聯醫忠孝院區「男屍躺室外機上」！遺體腐敗　身分調查中

【高雄變侏羅紀公園？】 #澄清湖 1.7m超巨 #綠鬣蜥 擋路！驚嚇指數破表

社會熱門新聞

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

直擊！　經濟部長涉圖利「特定廠商」

即／虐殺小女友棄保　陳修將逃亡334天落網

小學女童搭Uber弄濕特斯拉　司機求償4萬

國1追撞畫面曝　肇事駕駛下車「崩潰狂跳16蹲」

邱軍想賴酒駕！監視器打臉狂灌10公升還蛇行

獨／三角畸形戀命案關鍵點！套房睡法曝

街頭藝人睡背包客棧　深夜被陌生人闖上床

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

台南警車碰撞多元計程車　6人送醫

黃子佼們+1　他上傳國中女友害羞片遭訴

淡水2煞潑汽油點火勒索　他被活燒慘叫至死

岳母遭女婿「肚頂」　膀胱下垂求償

澎湖上兵酒駕遭逮！驗尿驚見K他命反應

更多熱門

相關新聞

LIVE／東部地區連6震！氣象署最新說明

LIVE／東部地區連6震！氣象署最新說明

今日18時09分台灣東部海域發生芮氏規模5.5地震，震央在花蓮縣政府東南東方34.9公里處，深度6.1公里，屬於極淺層地震，隨後44分鐘內又發生5次地震，中央氣象署地震測報中心技正邱俊達將於19時10分出面說明地震成因，《ETtoday新聞雲》全程直播。

東部規模5.5地震　台鐵崇德至鳳林間列車降速行駛

東部規模5.5地震　台鐵崇德至鳳林間列車降速行駛

花蓮水圳驚見「棉被包裹」！打開竟是犬屍

花蓮水圳驚見「棉被包裹」！打開竟是犬屍

前男友認犯案　日女大生報警無效慘死成白骨

前男友認犯案　日女大生報警無效慘死成白骨

報警9次遭無視　日20歲女大生慘死成白骨

報警9次遭無視　日20歲女大生慘死成白骨

關鍵字：

花蓮白骨

讀者迴響

熱門新聞

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

直擊！　經濟部長涉圖利「特定廠商」

台幣一度飆破26.9！胡采蘋：已引來國際炒家

快訊／新台幣狂飆！晚間強升見28

即／虐殺小女友棄保　陳修將逃亡334天落網

帶傘！鋒面接力2地區現強降雨訊號

豪華遊艇趴　比基尼妹狂歡一半翻船了

快訊／白沙屯媽祖今將進入南投　交管路線曝光

他吐恐怖景象「這期間絕不去日本」　一票遊客卻喊意外！

快訊／白種元宣布中斷演藝活動！

鐵證曝光！　經濟部長涉「圖利」特定廠商

AV女神消失4個月曬側乳回歸

快訊／白沙屯媽祖到彰化了　關鍵路口「猶豫超久」大迴轉

快訊／8級強風來了　今晚「雨擴全台」下最大地區曝

汪小菲老婆「20歲大尺度辣照」被挖出！千金人設慘翻車

更多

最夯影音

更多

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面