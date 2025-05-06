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南極7.4強震誘發地球「震動模式」　郭鎧紋：全球規模５地震恐增

快訊／18:53台灣東部海域規模5.9「極淺層地震」　最大震度4級

▲昨天晚間6時53分台灣東部海域發生規模5.9「極淺層地震」。（圖／記者氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

台灣東部海域昨天晚間在44分鐘內連續發生7起地震，其中，6時53分發生規模5.9極淺層地震，最大震度達4級。前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋指出，從過往經驗發現，只要全球任一處發生規模7以上地震，地球就會進入「震動模式」，可能導致規模5地震變多，因此研判昨天東部外海規模5以上地震，與近日南極德雷克海峽規模7.4地震有關。

郭鎧紋表示，從過往全球地震發生情況觀察發現，全球平均一天會有3次規模5以上地震，只要任一處發生規模7以上地震，發出的地震波就會繞全球好幾圈，導致規模5地震變多，平均一天會爆增至9次，也就代表地球就會進入「震動模式」。

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他指出，今年1月7日西藏南部發生規模7.0地震，其中，緬甸造山帶將板塊往東推，1月21日嘉義及台南一帶就發生規模6.4地震；3月28日緬甸發生規模7.7地震，宜蘭外海4月8日宜就發生規模5.8地震；昨天2起規模5以上地震，則可能與5月2日南極德雷克海峽規模7.4地震有關。

郭鎧紋表示，規模達7以上的地震能量就很強，2011年東日本地震後發現台北101大樓阻尼器也會跟著搖擺。5月2日南極德雷克海峽規模7.4地震，相當於64顆原子彈能量，規模7地震約等同16顆原子彈能量，規模7.2地震等同32顆原子彈能量。

他認為，無論何地發生規模7以上地震，都可能誘發累積較多能量的地區發生地震，未來若其他地區有發生規模7以上地震，台灣在接下來數周也需提高警覺，留意規模5以上地震出現。

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