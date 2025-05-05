北桃園五項工程併同施工5／19停水23小時　20萬戶受影響

▲北桃園五項工程併同施工5/19停水23小時。（圖／經發局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府經濟發展局5日表示，台水公司二區處辦理「大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗工程」，另因應桃園區小檜溪重劃區用戶數急速成長辦理「桃園區中山東路至小檜溪重劃區送水管工程」，為避免重複停水，合併辦理共5項相關工程，以提升管線及電氣設備安全。

本次停水時間，預定從5月19日(一)8時起至5月20日(二)7時止，最長停水為23小時，停水影響區域包括本市龜山區、蘆竹區、大園區、桃園區及八德區；另新北市影響區域為林口區、泰山區及五股區。

桃園市總停水戶數約20萬戶，其中龜山區9個里及八德區16個里，停水16小時約4.9萬戶；大園區4個里及桃園區11個里，停水18小時約2萬戶；桃園區23個里、龜山區20個里及蘆竹區7個里，停水23小時約13.6萬戶；桃園區32個里，降壓18小時約6.9萬戶。

經發局長張誠表示，為審查台水公司工程規劃及供水計畫，由副市長王明鉅召開市府審查會議，要求台水公司詳細列出各項工程施作程序、內容及所需時間，以及復水程序之準則，讓市府充分掌握進度，並規劃於本市停水範圍設置31處飲用水供水站，以供民眾就近取水。

市府消防局也將做好準備，若民眾有緊急用水需求將協助供水。此外，市府將於本次停水期間成立應變中心，以因應停水影響，確保如期完成復水。經發局也已請台水公司確實掌握本次停水各項工程施工進度，應變中心將定時追蹤，避免工程延宕；另請台水公司各服務所延長電話專線服務時間，提供民眾洽詢。

市府將持續與台水公司合作，強化桃園地區供水穩定，本次停水期間將密切掌握工程及復水進度，盡可能降低市民不便。市府與台水公司預計於停水前一週，公布飲用水供水站、市府備用水井及網路查詢系統等資訊，以利民眾就近取水並查詢停水相關訊息。