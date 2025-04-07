新北人注意！明上午起「停水23小時」　影響範圍曝光

▲新北板橋將停水23小時，水車及供水站待命。（圖／翻攝水利局）

記者莊智勝／新北報導

新北市水利局表示，台水第十二區管理處辦理「板橋區南雅南路PSCP管線更生統包(第2次-1號工作井)工程」，將於4月8日上午9時、至4月9日上午8時進行自來水停水，共計長達23小時，影響1萬6480戶，呼籲民眾及早儲水備用。

水利局指出，此次停水為板橋區南雅南路第2次施工停水，該管線於民國65年埋設，因曾多次破管漏水情形嚴重，影響板橋區用戶用水品質，為維持穩定供水，水公司進行管線汰換施工停水作業。

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新北市政府水利局將督促台水公司儘速完工復水，並設置13處臨時供水站及水車隨時待命，停水期間民眾如有需要可至臨時供水站取水或聯繫台水公司協助送水。提醒民眾於停水期間應關閉抽水馬達電源，避免空轉過久導致馬達損壞或引起火災。

停水時間及地區：

114年4月8日9時至4月9日8時 (計23小時)

板橋區: 國光里(僅國光路雙號側全)、建國里、漢生里、民權里、社後里(大仁街單號側以南含周邊巷弄)、民安里、香雅里(大仁街單號側全、南雅西路2段259巷、273巷、287巷含周邊巷弄)、自立里、自強里、光榮里、光華里、留侯里、黃石里、赤松里、挹秀里、流芳里、新興里(僅興義巷全)、湳興里(僅館前西路160~168號(含巷弄)、南雅西路2段全)。

13處臨時供水站位置：

1. 府中路118號(與倉後街交接口)

2. 府中路74號

3. 府後街4-1號(7-11對面廣場)

4. 文化路1段32巷10號旁

5. 南雅西路2段145巷口

6. 北門街17號前(派出所前)

7. 西門街5號(大觀幼稚園)轉角

8. 東門街2巷口(館前西路86號對面)

9. 館前西路130號

10. 大仁街33巷2號(社後第一市民活動中心)

11. 中正路80巷口(LG旁)

12. 館前西路158-8號(接雲寺旁)

13. 民權路202巷16弄尾靠公館街(雨撲滿小公園)