松菸變身「世壯運公園」！打卡裝置、多語服務　挑戰深蹲送飲料

▲松山文創園區（松菸）特別打造「世壯運公園」。（圖／松山文創園區）

記者林育綾／台北報導

2025世界壯年運動會（World Masters Games）將於5月17日於雙北開幕，其中「松山文創園區」為選手主認證中心、服務中心、世壯運博覽會主要場域，特別聯手世界壯年運動會執行辦公室、台北大巨蛋、誠品生活松菸、誠品行旅與遠東Garden City，共同打造「世壯運公園」，設置多項打卡裝置，還有國際化服務、贈禮等。

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▲「世壯運公園地圖」提供中、英、日、韓4語版本。（圖／松山文創園區）



松山文創園區（松菸）為迎接來自全球超過2萬多名壯年選手，特別設計推出「世壯運公園地圖」，以奧林匹克公園為概念，整合「台北文化體育園區」重要據點資訊，並提供中、英、日、韓4語版本，讓國內外旅客輕鬆暢遊世壯運公園，全面掌握賽事、優惠與活動資訊。

▲園區精心設置多組創意打卡裝置。（圖／松山文創園區）

同時園區精心設置多組創意打卡裝置，由松菸導遊「松鴨桑」與世壯運吉祥物「壯寶」，攜手化身運動大使，從松菸大道正門口的迎賓視覺「歡迎來到世壯運公園」、松菸口「攜手迎向終點線」與「松鴨桑應援觀賽台」，邀請民眾一起為選手應援。

▲「運動玩松菸」藝術窗框，由松鴨桑演繹運動員跑步、舉重、籃球、拔河等動作。（圖／松山文創園區）

繼去年推出即大獲好評的「松鴨桑好棒棒」藝術窗框，南向製菸工廠也新推出「運動玩松菸」藝術窗框，演繹運動員跑步、舉重、籃球、拔河等動作，歡迎民眾與松鴨桑拍下運動美照，迎接世壯運。

松山文創園區自即日起至6月10日，同步推出全園區限定活動「松菸應援 世壯運GO購」，集結多家人氣品牌，打造結合吃、喝、玩、購的創意生活體驗，活動期間凡於參與店家單筆消費滿1000元，憑當日發票或明細即可兌換限量「松鴨桑接力紀念徽章」1枚；於松菸風格店家單筆消費滿1600元，則可額外獲得「松鴨桑喝珍奶紀念徽章」1枚。此外，參加滿額贈活動者，還可加價99元再購得另一款徽章（每筆限購一次）。

▲挑戰「1分鐘內完成20下深蹲」，就有機會免費獲得Red Bull提神飲料1罐。（圖／松山文創園區）



松菸風格店家特別在世壯運期間，化身運動主題遊樂場，設置「運動活力機」，只要挑戰「1分鐘內完成20下深蹲」，就有機會免費獲得Red Bull提神飲料1罐。

進駐品牌「二次運球」則推出選手專屬好康，出示選手證，即可免費參加籃球吊飾手作，動手創作專屬紀念小物。「方坊」則推出運動主題限定吊飾優惠，為觀賽旅程增添風格收藏。全園區品牌皆祭出專屬優惠、滿額贈禮，提供選手與遊客購物樂趣。