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大巨蛋演唱會波及松菸古蹟？市府勘驗建物沒問題　議員籲加強監測

▲▼疫情街道空景,新冠肺炎疫情持續延燒,台北市公有場所暫停營業，松山文創園區全園區營業空間停止對外開放,群區內遊客數大減,松菸,人潮,人流,空城,自主封城,三級警戒。（圖／記者李毓康攝）

▲松菸文創園區為市定古蹟，近來被發現建物出現裂痕，但初步研判與演唱會無關。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市市定古蹟松菸文創園區近來有部分建物磚牆出現裂縫，外界關注是否因連續舉辦演場會所致。北市結構技師公會今（3日）與文化局至現場勘查，認為部分龜裂應是地震留下之痕跡，但也坦言松菸古蹟建物老舊，演唱會的震動多少會影響。對此，北市議員許淑華呼籲蔣市府，未來大巨蛋舉辦大型娛樂活動時，需要加強實時監測機制，並與遠雄重啟議約，納入周邊古蹟維管。

結構技師公會理事長徐茂卿今與文化局至松菸勘查，認為部分建物龜裂應是地震導致；但徐也坦言，因為松菸古蹟建物確實老舊，大巨蛋演唱會的震動一定多少會影響。

徐茂卿建議，辦演唱會之前可先花幾天做觀測，依照數據判定是否有影響，「如果有，那就可考慮增加補強措施」；另外，也可盡量降低震動因素，例如唱「三天三夜」不要跳那麼大。至於建物的安全性，因為只有2樓部分裂縫稍大、以及有一些小裂縫，整體看來應該OK。

許淑華說，近期松山文創園區的古蹟外牆發現明顯裂痕，引發文資專家關注。由於場館鄰近大巨蛋，近期頻繁舉辦大型娛樂活動，令人擔心建物損壞可能與大批人潮跳動有關。

「事實上，這不是松菸古蹟第一次出現裂痕。」許淑華表示，去年4月全台大地震後，專家就曾觀察到裂痕，要求市府重視；去年底，經歷康芮颱風和多場演唱會後，同一牆面的裂痕加劇，顯示問題有擴大趨勢。

許淑華直言，這幾次事件，都有專家呼籲應加強監控，研擬保護措施，但蔣萬安一年下來毫無作為。去年年初，捷運工程局曾發佈報告表示大巨蛋「共振不易發生」，但如今事實證明，當初的結論過於草率，沒有綜合考慮周邊住戶與文資建築的需求，根本是在為遠雄財團的工程安全擦脂抹粉。

許淑華要求蔣萬安，第一，立即邀集結構工程與文資保護專家，對裂痕進行全面檢視，提出古蹟維護計畫，並研擬在周邊增設監控系統，掌握建物狀況。

第二，在大巨蛋舉辦大型娛樂活動時，需要加強實時監測機制，並制定出合理的安全標準，以及必要時的緊急應變措施。第三，盡速重啟與遠雄的分潤談判，打破不合理合約，並將周邊古蹟維管納入規劃，要求遠雄投入資源守護古蹟，負起責任。

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