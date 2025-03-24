嫌疑範圍「縮小到50人」！《兔子》松菸遭竊⋯策展方最後警告呼籲

▲畫家曹登閎非賣品畫作《兔子》遭竊，目前嫌疑人範圍縮小至50人內。（圖／翻攝自Facebook「Garytu's Fashion Illustration」）



記者林育綾／台北報導

已故畫家曹登閎非賣品畫作《兔子》在松山文創園區展覽時，3月21日驚傳遭竊，松菸與展覽方已配合警方調查。策展單位範時尚公司負責人表示，未在展間內加裝監視器，是個人的決策疏忽，願承擔一切責任。如今案情最新發展，偷竊嫌疑人範圍已縮小到50人內，仍要繼續追查下去，展覽方也對竊賊做出最後呼籲警告。

藝術家曹登閎畫作《兔子》近日在松山文創園區進行「曹登閎六週年紀念展」展出，卻傳出在21日遭竊，曹登閎的弟弟曹登雄日前表示，松菸及展覽方並沒有安裝監視器，找到的機會渺茫，感到難過、憤怒。後續松菸也對此回應說明。

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松山文創園區表示，園區公共場域設有180支監視器，包含出入口、走廊等區域，但在展場內，礙於個資保護法規定，外租展覽空間基於租用性質與隱私考量，松菸園方無法裝設監視器，只能由展覽單位自行規劃設置。事件發生後，松菸已立即全力配合警方調查，提供相關時段與範圍的畫面，希望能協助釐清真相，讓這幅重要的畫作回到曹家人手中。

而展覽方「範時尚公司」也在臉書粉專「Garytu's Fashion Illustration」發出聲明，對於發生這樣的事情，向曹老師家屬致上萬分的歉意。負責人塗至道表示，作為展方沒有做到排班監督訓練的責任，以及未注意松菸人流量會讓有心人得逞；展覽期間沒有加裝監視器，是個人決策的疏忽，願意承擔一切責任。

同時策展方也懇求民眾提供消息，找出畫作失竊的時間點，並呼籲「雅賊」歸還畫作。23日更發出「最後的警告」，提到已將監視器範圍鎖定在三台內，請偷竊者儘快歸還，將既往不咎。

▲《兔子》遭竊，在警方協助下已鎖定三台監視器，偷竊嫌疑人範圍已縮小到50人內。（圖／翻攝自Facebook「Garytu`s Fashion Illustration」）

範時尚公司23日深夜最新發文指出，「偷竊畫作嫌疑人，範圍已縮小到50人」，很謝謝信義分局的警察先生們跟陳所長，並說明，大致上嫌疑人已經拍到，只是要繼續追查下去。由於畫作失竊那一天，人潮不多，大概每30分鐘只有10位參觀，由於當日天氣炎熱，大多觀眾都是穿簡便的短袖襯衫、簡單的薄外套，所以目前鎖定有帶「袋子」跟「包包」的人。

策展方更在粉專貼文主動公開3支電話號碼，分別為塗至道個人手機、曹登閎家屬手機、大安區信義分局電話，呼籲竊賊可以主動聯絡，或將作品交到大安區信義分局。

▼展覽單位範時尚公司，在臉書對偷竊人作出最後警告呼籲：