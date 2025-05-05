女大生遭偷拍揪男友逮人　關鍵證據讓他栽了

▲男子盧君星潛入台南大學女廁偷拍遭逮，檢警從他手機查出逾300部偷拍檔案，包括台積電及台南地檢署都成為他犯案地點。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）



圖文／鏡週刊

偷拍台積電與台南地檢署的惡行已遭判刑，但盧君星並未記起教訓，又故技重施。去年4月中旬傍晚，一名女學生小如（化名）在台南大學文薈樓3樓上廁所，小如在穿褲子時，突然看到隔間廁所的地上門縫竟有一支手機鏡頭突出來，小如立刻意識到遭偷拍，火速衝到廁所外面告訴男友，小如男友看到牆上貼有校安電話，也馬上通報教官前來處理，就在等待教官前來處理時，此時染著金髮、穿白色外套，就讀該校進修部的盧君星，悠哉地從男廁走出來，雙方還互看了一眼，小如男友並未察覺他就是偷拍狼。

待盧君星離開後，眾人巡視男廁、女廁，未看見有其他人在廁所，發現男廁、女廁的後方陽台竟是相通的，這才驚覺剛剛那名從男廁走出的男子就是偷拍狼，眾人回頭追上去，在校園圍牆邊找到金髮男，金髮的盧君星否認偷拍，但承認剛剛有在文薈樓3樓上廁所，且看到小如男友在廁所外。

直到警方來了之後，在女廁隔間陽台採集到一枚清晰的鞋印，比對盧君星鞋底，結果吻合，讓盧君星百口莫辯，形同人贓俱獲。警方查扣盧的手機，發現竟有一堆偷拍女生的如廁畫面，立即報警檢方擴大指揮偵辦，檢方傳訊後認為盧涉嫌重大，且有反覆實施之虞，將他聲押獲准。

▲台南大學一度出現變裝色狼偷拍女學生上廁所，校園人人自危。（翻攝自台南大學官網）

盧君星遭收押後，台南大學女大生在Dcard以「女廁偷拍犯再次被逮」發文，內文「提及偷拍犯上次被抓，這次又現身紅樓，偷拍犯本人會變裝、戴假髮，大家記得提高警覺。」

▲台南大學出現偷拍色狼，校園安全再度引起注意。（翻攝台南大學輔導中心臉書）

此外，PTT也掀起熱議，有網友痛批，「真的讓人覺得很噁心，明顯是蓄意選在週六這種會讓人放下警戒心的時間點，都不知道這位同學入學的幾年間有多少女生受害了。」「更可怕的是，這位同學居然是累犯。」為了顧及校安，台南大學緊急在女廁隔板向下延伸，僅留排水及通風小縫，同時也在廁所外裝置監視器，全面防堵偷拍色狼。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



更多鏡週刊報導

攝影潛入台積電1／工程師戴假髮變女裝 8個月狂拍300部如廁私密片

台雅集團前董座遭詐50億 檢調扣上億名牌包及豪車追犯罪金流

國民黨中市黨部書記長等2人連夜被聲押 6人交保10至20萬元不等