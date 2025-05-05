火車站偷拍！22歲男被抓包手狂抖　女怒嗆「跟我走」：敢拍你還抖

記者唐詠絮、戴若涵／台中報導

彰化火車站某座電梯4日晚間發生一起偷拍事件！一名22歲蘇姓男子用手機偷拍女旅客，當場遭抓包，面對女子要求他打開手機相簿，蘇男不斷發抖。警方獲報後，依照性騷擾防治法第2條規定辦理，而蘇男最後則是90度鞠躬表示歉意。

▲彰化火車站22歲男偷拍被抓包狂發抖。（圖／翻攝自社會新聞影音，下同）

根據警方調查，蘇男4日晚間8時許在台鐵彰化車站往第一月台的電梯內偷拍女乘客，女子發現後，隨即協請站務人員通報警方，鐵路警察局台中分局彰化分駐所獲報後，立即派員前往處理。

透過影片可發現，女子發現遭偷拍後，憤怒地質問蘇男「你為什麼要偷拍」，並稱要報警處理，蘇男見狀急稱「我自首、我自首」，女子則回，「我管你，你跟著我走」，並要求蘇男將手機相簿打開，但蘇男遲遲不打開，面對女子不斷進逼狂嗆，「你敢拍不敢開啊！」，蘇男嚇得不停發抖，氣得女子怒罵「你抖什麼？你敢拍你還抖啊？」

而警方到場後，當場查明蘇男身分，並檢視其手機相簿，確認有女子的影片，由於女子對蘇男提出申訴，警方依照性騷擾防治法第2條規定辦理，蘇男最終90度鞠躬表示歉意。警方呼籲，民眾搭乘公共交通工具應遵守秩序，切勿有違法行為，鐵路警察本於維護鐵道安全之職責，積極查緝不法，請民眾切勿觸法。