工程師戴假髮變女裝　8個月拍300部如廁私密片

▲盧君星利用手機螢幕反射偷窺被害人如廁或偷拍私密照，仍未悔改，多次遭法院判刑。（示意圖，翻攝畫面）



圖文／鏡週刊

男子盧君星遭控多次戴假髮且變裝潛入台南大學女廁偷拍學生上廁所畫面，被害人嚇得花容失色大叫，盧君星從陽台逃走的鞋腳印成為犯案鐵證被逮，檢警從他手機追查，赫然發現竟藏有300多部偷拍他人如廁的性影像檔案，其中竟包括他躲在台積電與台南地檢署女廁偷拍的私密照，行徑極為變態，台南地院近日依妨害性隱私及不實性影像罪判處2年2個月有期徒刑。

檢警扣押盧君星手機後，查出他從2023年8月中旬至去年4月間被逮的8個月期間，手機內竟存有300多部偷拍女生上廁所的私密影片，影像大多拍攝到被害人的私處、腿部，有的則僅拍到女生鞋子，並無被害人正臉。

▲盧嫌躲進台鐵新左營車站女廁偷拍遭法院判刑。（翻攝Google Maps）

近年來偷拍案例層出不窮，檢警合作偵辦的創意私房案最引人矚目，儼如台版N號房事件，經專案小組大規模搜查，查獲至少300名犯嫌，該集團分工縝密，包括從平台管理者、製造與販賣者到性影像持有者，全面涵蓋兒少性剝削影像產業鏈的上、中、下游。

▲台南大學出現偷拍色狼，校園安全再度引起注意。（翻攝台南大學輔導中心臉書）

根據檢警掌握，「創意私房」集團犯案成員橫跨全台17個縣市，一半以上成員除是科技業工程師外，還包含老師、公務員及3位基層警察與服務業人員，被害人超過千人，其中最小遭偷拍者僅是11歲孩童，離譜的是，就連藝人黃子佼也是該平台的付費會員，付費最多且獲審核通過的高級會員，竟然還能「點菜」，指名偷拍集團提供特定被偷拍者的更多影像畫面，偷拍事件才會越來越多，犯罪手法提升為小模試鏡偷拍、釣魚網址駭進被害人電腦竊取生活照等等，讓偷拍集團更加變態猖狂。

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