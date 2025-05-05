台積電女廁淪陷！　偷拍慣犯潛入

▲台積電管理森嚴，保全人員獲悉有人偷拍立刻報警抓人。（圖非當事人）



圖文／鏡週刊

台南地區專門偷拍女子如廁的變態狼再次落網！檢警查出從事科技業的變態色狼盧君星，竟然膽大到潛入台積電位於南科的廠房女廁內，利用手機偷窺科技新貴如廁，檢警發動搜捕後，發現他不但是前科累累的偷拍狼，而且手機內還有300多部偷拍影片，偷拍內容都是被害人性器官或腿部等私密影像，手法極為變態，犯案地點包括台南大學及台南地檢署，檢方認為涉及妨害隱私罪嫌重大，且有反覆實施之虞將他聲押獲准，日前台南地方法院將他重判2年2月有期徒刑。

檢警仍從手機裡發現盧君星早有偷拍前科，2023年6月在某資訊科技業上班時，竟利用洽公機會到位於台南科學園區台積電18廠內，兩度偷窺女員工如廁，該廠號稱全球最巨型、製造最先進製程的5奈米及3奈米生產基地，擁有諸多優秀女工程師。

▲位在台南科學園區的台積電18廠，號稱全球最巨型、製造最先進製程的5奈米及3奈米生產基地，盧嫌潛入偷窺科技新貴上廁所。

檢警查出，盧君星當時進到台積電後，埋伏在18廠2樓大廳女廁所內，一名女子在晚間6點多進到廁所，盧君星見狀即持手機從隔間牆板下方縫隙伸出，利用手機螢幕鏡面反射方式，偷窺被害人如廁過程。

▲盧君星利用手機螢幕反射偷窺被害人如廁或偷拍私密照，仍未悔改，多次遭法院判刑。（示意圖，翻攝畫面）

不料，盧君星食髓知味，一直躲在廁所內不走，直到當晚7點半左右，另位被害人進入女廁之後，盧君星又以相同手法，利用手機黑螢幕反射的方式，窺視對方如廁，過程中遭抓包，被害人見狀立刻大腳一踹，將手機踢開，並通知公司保全人員及報警抓人。

▲台南大學一度出現變裝色狼偷拍女學生上廁所，校園人人自危。（翻攝自台南大學官網）

雖然盧君星辯稱沒有偷拍，不過，法官審理時，認為手機在黑螢幕狀態，鏡面確實具有反射的功能，可以藉此窺視他人，去年4月，一審依妨害祕密罪將盧君星判刑6月。

▲盧君星膽大包天，竟潛入台南地檢署女廁所偷拍如廁畫面。

台積電18廠為3、5奈米廠區，台積電近年因應客戶需求，陸續將5奈米產能轉換至3奈米，法人預估，台積電2025年3奈米產能有望超越5奈米、營收占比有機會進一步黃金交叉、成為台積電先進製程主流。

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