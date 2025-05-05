奇美醫院實踐醫療外交　培訓14名貝里斯護理師讓種子落地開花

▲奇美醫院協助貝里斯培訓14名護理師，實現友邦醫療種子培育計畫，第三屆貝里斯護理師訓練成果發表會將於5月7日登場，展現台貝合作成果。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣與中美洲友邦貝里斯建交邁入第35年，奇美醫院攜手貝國展開長達5年的醫療合作，至今已成功培訓14名護理專才，助力當地手術室與感染管制量能大躍進，寫下國際醫療合作新頁。

奇美醫院將於5月7日舉辦「手術室護理師訓練成果發表會」，邀請中央部會官員與友邦代表共同見證台貝情誼的豐碩成果。

奇美醫院於2019年與貝國衛生福利部簽署「醫療照護專業人員訓練與發展合作計畫」，由首席醫療副院長田宇峯代表簽約，內容涵蓋手術室護理與感染管制雙主軸，至今已完成三波訓練，共計培育11位手術室護理師與3位感染管制師，培訓學員學成返國後均投入各大區域醫院服務，從無到有重塑貝里斯醫療照護能量。

第1批5位護理師於2020年3月抵達台南奇美醫學中心展開為期1年半的手術室專業培訓，正逢新冠肺炎疫情爆發，學員在臨床一線親身參與防疫工作，除提升專業能力，也為返國後協助抗疫奠定基礎。時任總統蔡英文亦於貝國獨立紀念致詞中特別提及此項合作，肯定奇美醫院在全球疫情中的角色。

2022年，第二批3名學員來台接受感染管制訓練，除掌握防護衣穿戴、正確洗手、醫療廢棄物處理等實作技巧，亦赴疾管署南區中心參訪台灣防疫體系。這批學員更以專題論文參與感染管制學會年會，展現訓練成果，未來將擔任種子教官，協助制定貝國感染管制政策與教育體系。

目前，第三批6位護理師正在奇美醫院進行手術室訓練，預計2025年5月結訓返國，延續在地化醫療推廣使命。同時，貝國已提出第四波訓練需求，規劃啟動新一輪手術與感染雙軌訓練，象徵對台灣醫療專業的高度信賴與肯定。

奇美醫院國際事務室主任劉麗貞表示，5月7日成果發表會將邀請貝國駐台大使碧坎蒂、外交部政次陳明祺、衛福部與拉美司官員、以及楊百翰大學師生與會，共同聆聽學員代表分享1.5年心路歷程，展現台貝醫療交流的實質價值。

奇美醫院院長林宏榮強調，「Chi Mei Can Help」不只是口號，而是台灣醫療走向國際的實踐精神。未來奇美醫院將持續以專業行動深化醫療外交，串聯友邦所需與台灣優勢，讓世界看見台灣、看見奇美，並推動更多醫療合作模式在全球開枝散葉。