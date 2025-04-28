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台南啟動里、鄰長防災士培訓計畫　提升社區災害防災能力

▲台南市政府啟動「里、鄰長防災士培訓計畫」，強化基層防災能力，打造更具韌性的城市。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府啟動「里、鄰長防災士培訓計畫」，強化基層防災能力，打造更具韌性的城市。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府28日啟動「里、鄰長防災士培訓計畫」，首次針對全市37個區域基層里、鄰長進行系統性防災培訓，強化社區防災自主能力與地方防災韌性，此次課程由市府主辦，邀請防災專家及成功大學防災研究中心講師群授課，期望透過理論與實務並重的訓練，建立一個更安全、有韌性的台南市。

▲台南市政府啟動「里、鄰長防災士培訓計畫」，強化基層防災能力，打造更具韌性的城市。（記者林東良翻攝，下同）

本次培訓內容涵蓋災害應變計畫制定、緊急處置程序、社區資源整合、災後重建規劃等多面向，並結合模擬演練，增強基層領導人的即時應變能力。培訓中特別強調「社區合作」精神，鼓勵里、鄰長平時積極推動防災教育、組織居民參與演習，並熟悉各區公所防災協作中心運作模式。

▲台南市政府啟動「里、鄰長防災士培訓計畫」，強化基層防災能力，打造更具韌性的城市。（記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲指出，今年1月21日凌晨0時17分，楠西區發生規模6.4強震，最大震度達6弱，並陸續出現多次餘震，民族路一帶更傳出民宅倒塌事故。黃偉哲市長表示：「這次震災再次提醒我們防災意識的重要性，面對全球氣候變遷與自然災害頻發，台南市必須從基層做起，提升每位防災人員的專業素養，建立更堅韌的城市防護網，守護市民生命財產安全。」

▲台南市政府啟動「里、鄰長防災士培訓計畫」，強化基層防災能力，打造更具韌性的城市。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯則表示，未來市府將持續推動防災士培訓，並結合先進科技手段，如智慧監測系統與災害預警平台，強化整體應變效能。李局長也呼籲市民踴躍參與社區防災工作，共同提升凝聚力與行動力，打造更有抵抗力的韌性城市。

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