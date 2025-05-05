日本老字號溫泉旅館大火　近100人疏散、5建物燒毀

記者詹雅婷／綜合報導

日本兵庫縣豐岡市城崎溫泉老字號旅館「千年之湯 權左衛門」5日凌晨發生大火，火勢延燒至周邊土產店以及餐飲商家，至少5棟建築燒毀，這間旅館約40名旅客以及住在附近2間旅館的遊客共計近100人疏散。

NHK、每日新聞報導，城崎溫泉街有1300年歷史，當地有許多間旅館，這起火災發生在關西地區知名溫泉街城崎溫泉中心區域。依據當地居民的說法，千年之湯權左衛門旅館發生火災之後，火勢逐漸變大，且朝附近建築物延燒，濃煙竄出，還傳出砰砰爆炸聲。

大阪一名20歲女子透露，當時旅館的火災警報器大響，起初還以為是誤報，但有人在外面大喊發生火災，且白煙已經瀰漫旅館走廊，立刻走樓梯逃出去。

消防單位5日凌晨3時左右接獲火災通報之後，隨即出動8輛消防車前往灌救，耗時5個半小時，在當地上午8時20分左右撲滅大火。警消部門指出，火勢延燒周邊土產店及餐飲商家。據信事故周邊自當地凌晨4時左右停電，截至上午9時仍有約80戶無電可用。

千年之湯權左衛門旅館一名男性工作人員吸入濃煙不適送醫，意識清醒。千年之湯權左衛門旅館約40名投宿旅客，以及附近2間旅館的遊客，總計近100人疏散。