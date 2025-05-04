扯！日20歲女大生「被燒成白骨」藏屍前男友家　警搜3次都沒搜到

▲27歲男子白井秀征涉嫌殺害20歲前女友岡崎彩咲陽。（圖／翻攝自X，下同）

記者王佩翊／編譯

日本神奈川縣川崎市一名20歲女大生失蹤4個月後，被發現以焚燒後的白骨狀態，陳屍於前男友家。然而她在失蹤前早已因被前男友跟蹤、騷擾報警9次，卻未獲警察重視。如今更爆出，死者失蹤後，警方曾7度約談嫌犯，並3度前往其家中搜查，但都未發現遺體，直到男子從日本出境後，才在4月30日於他家中發現人類白骨。

根據《富士新聞網》報導，川崎市一名20歲女子岡崎彩咲陽自2024年12月20日起失蹤，然而她失聯前卻長期遭到27歲前男友白井秀征騷擾且跟蹤，光是在失蹤前的2024年12月9日至20日間，她就曾9度撥打110報警稱生命遭到威脅，但是未能獲得實質幫助。

由於太過害怕，死者生前還特地搬到奶奶家住，沒想到依然被嫌犯找到其下落，並持續威脅、騷擾。岡崎在2024年12月20日最後一次與人聯絡後便下落不明，警方於2天後展開調查，最初曾懷疑白井，並對他進行多次詢問，同時約談他至少7次，而期間不論是面談還是電話，白井都推託稱，「我不知道」、「我也在找她」等，全程否認與她失蹤有關。

警方曾3度進入白井的住家與院子查看，但是卻都未能找到被害人的屍體。對此，警方供稱，是因為礙於搜查沒有強制性，必須透過白井配合，因此未能強行搜索所有空間，也未曾找到關鍵證據。

直到今年4月底，警方終於在白井家中一個「地板下儲藏空間」發現岡崎的遺體。但其實警方早在2024年12月進行初期調查時，就曾經試圖進入該區域查看，但當時白井當場拒絕，甚至說出「不要碰那裡」，因此警方也就此收手，並未繼續搜查。如今證實，岡崎就這樣被藏在白井家地下長達4個月。

岡崎自2024年6月起便飽受白井的跟蹤與騷擾，甚至多次向警方求助。後來她搬到祖母家避難，沒想到白井仍持續尾隨，讓岡崎身心備受折磨。

警方4月30日以涉嫌違反《跟蹤騷擾防止法》搜索白井位於川崎區大師站前的住處時，在廚房地板下的收納櫃中發現一個袋子，打開竟發現人類的白骨化遺體。根據司法解剖結果確定，死者正是岡崎彩咲陽，但其死因不明，死亡時間已超過1個月，遺體還有被燒過的痕跡，不過由於屋內未見焚燒跡象，因此懷疑遺體是在其他地點焚燒後再移回住處。

白井在事發後前往美國，並於5月3日下午返國時在羽田機場遭警方攔截並帶回調查。他向警方供稱，「沒錯，是我做的。」警方於同日晚間9時10分以涉嫌遺棄屍體罪將其正式逮捕。