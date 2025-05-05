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大陸 大陸焦點 特派現場

陸五一假連番事故！習近平發重話批評　副總理第一時間赴現場坐鎮

▲▼ 澳門回歸25週年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮今（20)日上午舉行，澳門第六任特首岑浩輝帶領主要官員上台宣誓，由大陸國家主席習近平親自監誓。 。（圖／翻攝 央視）

▲中共中央總書記、大陸國家主席習近平。（圖／翻攝 央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸五一假期前後持續發生社會重大公共安全意外，其中，貴州畢節黔西市昨（4）日16時40分發生的遊船翻覆意外，已造成4船傾覆、9人死亡、1人失聯及70人送醫救治，失聯人員仍在搜尋中。這起意外也讓中共中央總書記習近平於4日晚間發出重話，要求「堅決克服麻痺思想」，大陸國務院副總理張國清也在第一時間趕赴現場坐鎮，避免輿論及社會反應持續發燒。

▲貴州遊船翻覆事故救援現場。（圖／翻攝央視）

▲貴州遊船翻覆事故救援現場。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，事故發生後，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平高度重視並作出重要指示指出，貴州畢節市黔西市一景區發生游船傾覆事故，要千方百計搜救落水人員，全力救治傷員，妥善做好遇難人員善後及家屬安撫等工作。

▲遼寧遼陽一間飯店突發惡火，奪走22條生命。（圖／翻攝微博）

▲遼寧遼陽一間飯店突發惡火，奪走22條生命。（圖／翻攝微博）

在大陸五一假期前，習近平前往上海考察之際，東北遼寧一間飯店（餐廳）在用餐時間竄出惡火，造成22死的重大傷亡，隔日，山西太原一住宅小區發生瓦斯管線氣爆事故，造成1死、多人送醫及2失聯的情況，同天，河南生技公司也發生爆炸事故釀一死。

直至5月4日傍晚，貴州畢節烏江百里畫廊景區六廣河水域傳出突發大風，造成滿載旅客的遊船翻覆，造成84人落水，已確定有9人遇難。

▲山西太原一住宅社區發生爆炸事故。（圖／翻攝微博）

▲山西太原一住宅社區發生爆炸事故。（圖／翻攝微博）

對於大陸社會近期公共安全事故頻傳，習近平強調，「有些地方接連發生安全事故造成群死群傷，各地區和有關部門要深刻汲取教訓，堅決克服麻痹思想，進一步壓實各方責任，聚焦旅遊景區、大型公共場所、居民小區、返程交通等，強化安全措施，狠抓工作落實，堅決遏制重特大安全事故多發勢頭。」

習近平發出重話之際，中共中央政治局委員、大陸國務院副總理張國清則是親赴現場督導指揮，貫徹習近平指示及中共政治局常委、國務院總理李強要求的，「全力以赴搜救失聯人員、救治受傷人員，切實做好家屬安撫、善後處置和事故調查處理等工作。」藉此穩住地方及輿論風向，避免事件擴大升級。

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