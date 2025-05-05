白沙屯深夜一幕！他撞見「海放組福利？」　大票人急喊母湯

▲白沙屯拱天宮媽祖進香之旅。（圖／翻攝自臉書／北港朝天宮）

記者周亭瑋／綜合報導

「粉紅超跑」白沙屯媽祖10天9夜徒步進香行程，今年隨行香燈腳突破33萬人創歷史新高，南下沿途也都擠滿信眾。就有網友日前凌晨趕進度時，在路上撞見信眾直接躺馬路邊休息，不禁笑虧「落隊海放組的福利」；然而，大票人卻搖頭，直呼實在太危險了。

一名網友日前在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」發文表示，「落隊海放組的福利，整條馬路都是自己家，半夜追趕進度遇見的，希望你們2025急行軍成功。」

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▲信眾睡在馬路邊。（圖／翻攝自臉書／白沙屯媽祖全球徒步聯誼會）

從畫面中可見，有信徒靠著圍欄休息，不過有些人直接躺在路邊，此舉讓大票網友不禁擔心，直喊「睡路上很危險吧！難保喝醉的或精神不好的，快樂出門平安回家」、「這樣太危險，要注意安全」、「這很危險，遇到酒駕的一次三個」、「我覺得還是睡在屋簷下比較安全，媽祖會保佑大家吉祥平安」、「太危險了，台灣三寶遍地都是，不建議這樣睡」、「要像坐著那位比較安全吧」、「安全第一」、「這一點危機意識都沒有，心太大了」。

另外，也有不少人建議，「累了請上車，路上真的看到不少這種情形，別因為深夜沒有車就這樣，路上香客很多，找個民家門口相信屋主不會趕人，保護自己也保護別人」、「這太危險了，好歹找個離馬路遠的住家，借個庭院躺一下比較安全」、「睡在道路上真的很危險，建議找宮廟休息」。

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