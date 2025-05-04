南蘇丹醫院「炸彈攻擊」7死20傷！兇手竟是政府軍　恐再陷內戰

▲南蘇丹一間由無國界醫生經營的醫院遭遇炸彈攻擊，導致當地11萬名人民失去就醫機會。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

南蘇丹近日再爆血腥衝突，國際醫療人道救援組織無國界醫生（MSF）指出，一間位於瓊萊州舊方加克（Old Fangak）的醫院與鄰近市集3日清晨遭到攻擊，導致至少7人死亡、20人受傷。無國界醫生譴責，這場空襲不但摧毀了當地唯一的一間醫院，也讓所有醫療用品在攻擊中損毀，使得超過11萬名居民失去救命希望。

根據CNN報導，無國界醫生表示，攻擊發生時，一架武裝直升機向醫院投下炸彈，並持續對城鎮掃射約30分鐘，藥局瞬間被夷為平地，所有藥品在火海中付之一炬。不只如此，附近的市集還疑似被無人機轟炸，場面怵目驚心。而這場攻擊也導致當地救護機能被癱瘓，遭襲擊的醫院是當地唯一間足以替超過11萬人提供醫療服務的醫療機構。

▲醫院藥品全部被燒毀。（圖／路透）

無國界醫生強調，「這是我們在不到1個月內第2次遭遇襲擊，我們強烈呼籲所有衝突方尊重平民的安全與人道資源。」武裝分子4月14日才洗劫了另一間無國界醫生醫院。

儘管目前尚無法確認攻擊者身分與動機，但南蘇丹政局近來再度升溫，外界擔憂南蘇丹恐將重返全面內戰。總統基爾（Salva Kiir）與副總統馬查爾（Riek Machar）政治對立，儘管雙方在2018年簽署和平協議、組成聯合政府，但馬查爾3月突然遭到拘禁，被控密謀煽動叛亂，也使當地政局日益緊張。

方加克郡的地方官員比耶爾（Biel Boutros Biel）在一段電視播出的語音中指控，這場襲擊由政府軍隊「南蘇丹人民防衛軍」（SSPDF）發動，並已迫使3萬多名平民流離失所。他痛斥政府「動用資源屠殺自己的人民」，只因當地居民屬努爾族，長期被視為反對陣營支持者。他呼籲國際社會即刻介入制止暴力。

在這場攻擊前一天，加拿大、德國、荷蘭、挪威、英國、美國及歐盟聯合發聲，對南蘇丹持續惡化的安全局勢表達憂慮，並要求釋放遭軟禁的副總統馬查爾。

經過數十年的獨立動亂，南蘇丹2011年從蘇丹獨立，但此後卻陷入長期的族群分裂與內部衝突。2013年，總統基爾將副總統馬查爾撤職，引發長達5年的內戰，粗估造成40萬人喪生。雖然2018年雙方達成停火協議，目前以聯合政府形式治理，但該國至今尚未舉行過任何一次選舉。