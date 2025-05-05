冥王星今起逆行！命理師示警「台恐爆大量失業潮」　1行業首當其衝

▲命理師唯示警台灣將爆發大量失業潮。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

命理師李靜唯表示，5日起冥王星開始逆行數個月，本月有兩個行星轉換，隊個人或世界局勢會有很強影響，台灣一個行業首當其衝。

李靜唯在臉書發文，「5月份吠陀占星恆星黃道有兩個最重磅的行星轉換，首先是木星5/15從金牛過境到雙子至2026/6月；其次是5/30計都羅喉過境到獅子和水瓶座18個月，這段期間，不論是對個人或世界局勢皆會產生十分強烈及深遠的影響！此外，水星也在這個月快速流動，從雙魚、牡羊再到金牛，意味科技與資訊的飛躍將會超乎想像，並快速顛覆我們原有的生活方式，一成不變則會迅速被時代淘汰！」

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李靜唯說，「5月5日冥王星在摩羯座展開為期數月的逆行，此一星象象徵著權力、制度與歷史共業的深層檢視與重構。冥王星本就掌管潛意識、毀滅與重生，當它在摩羯這個象徵政府、企業、法律與階級制度的星座逆行時，每個人都將『被迫』直視那些深埋已久的權力失衡與『倒行逆施』的問題。再加上火星在巨蟹座與冥王星對沖，這段期間將會引發全球政經局勢的大震盪，不僅觸發一連串改革壓力、主權更迭、抗議浪潮、甚至導致久違的社會運動死灰復燃！」

李靜唯提醒，「反觀台灣，隨著關稅隱憂及新台幣快速升值，企業界恐會爆發大量失業潮，首當其衝的則是傳產行業，如能源、重工業、銀行與房地產、汽車等領域。這一切看似動盪，實則是冥王星借火星之力所推動~『徹底摧毀瓦解而後再重建』的過程！」

李靜唯說，「5／4~5／9水星進入雙魚座-牡羊座「GandAnta」（業力之結），除了要注意各國領導人容易在言語上擦槍走火之外，所有跟海域港口船舶有關的衝突及意外，包括最近不斷發生的海底地震與洪水暴雨船難等，一旦發生就很容易陷入失控狀態！

此外，5月7日水星離開雙魚進入牡羊座與太陽合相，全球範圍內將會湧入一波波『語言如劍、思維如火』的能量浪潮，政治人物與民眾則傾向用更加簡單粗暴的方式來表達不滿，媒體網路及社群平台充斥著強烈對立與仇恨的氛圍，某些民主國家的言論自由將會受到嚴重壓縮，國際間的政治談判也會如火如荼的進行！」

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