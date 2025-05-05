非鼓勵違建！桃園通過舊違章修繕辦法　提供最基本居住權

▲屋頂破損窗框損壞的老違建困擾居民。（圖／建管處提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府建管處4日指出，桃園市舊違章建築修繕處理辦法，上(4/30)於市政會議通過，明訂桃園市內85年8月15日以前的舊違章建築，可申請修繕許可，此辦法在舊違章建築未依規定拆除前，可進行必要的維修，保障居住安全。

建管處強調，修法絕非鼓勵違建，而是提供最基本的居住權。經了解老舊違建住屋問題，多為屋頂漏水，牆面破損，不少案件位處狹窄巷弄，房屋基地畸形，難以取得合法修建，居民的居住環境長年被忽視，許多老街後巷就遇到此問題。

▲無法補照的老房子與殘破的屋頂違建。

新修辦法允許舊違章建物進行必要修繕，非主結構部分可全面翻新，包含屋頂板、屋瓦、牆面板，解決長期讓屋主煩惱的漏水問題；針對主結構如基礎、樑柱、承重牆、樓地板等變更不得超過原建物現況的一半。舊違章建築修繕須事先取得桃園建管處的許可才能動工，完工後需檢具相關資料送備查，確保修繕過程有所管控。

建管處重申依該辦法，舊違章建築雖可准予修繕，但不得新建、增建、改建或修建，若民眾違反規定逾越修繕範圍，將以新違章建築論處。

建管處長莊敬權表示：「修訂本辦法是過渡性措施，讓因這些早年在建築法、都市計畫等未完備前，無法取得合法建物的所有人，居住權獲基本保障。但市民若有建築需求，應循正規管道申請建築執照」，建管處也會滾動檢討新辦法內容及申請程序，並持續推動建築合法及安全性。