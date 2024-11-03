管委會漠視大樓磁磚雨問題　桃園建管處祭出殺手鐧

▲桃園市區一處社區管委會漠視大樓磁磚雨，桃園建管處祭出殺手鐧。（圖／建管處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

強颱康芮帶來強風大雨，桃園市政府全員投入救災恢復市容同時，針對桃園市區一處社區外牆下起磁磚雨，經建管處1日一早派員到現場稽查，要求社區7日改善，未完成將祭出6萬元罰單，改善後如建管處查核仍有危險，將再連續處罰。

市府建築管理處2日說明，市府就全市建物外牆磁磚剝落社區列管造冊，發現本次通報的這個社區早已列管在案，也給予合理時間請社區進行外牆磁磚修復工作，以確保行經民眾的安全，但這個社區卻沒有積極處理。

康芮颱風期間大樓下起磁磚雨，讓周邊民眾怵目驚心，第一時間市府先圍起危險告示，請民眾勿靠近。建管處也祭出殺手鐧，限該社區管委會1週內完成改善，改善如未到位不排除連續處罰。

建管處補充，對社區修繕外牆也列為年度公寓大廈修繕補助項目，管委會可提出申請。大樓外牆依據公寓大廈管理條例第7條規定，為社區共用部分，社區管理會及各所有權人不可忽視，依據建築法規定如未維護建物安全者，可處新臺幣6萬以上30萬以下罰鍰；此外，如因此傷及路人將涉及刑法的過失傷害罪，砸損社區週邊車輛、物件則涉及民法，呼籲社區不要輕忽大樓磁磚雨的問題。