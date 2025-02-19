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桃園113公寓大廈管理考核特優　張善政期勉持續提升居住品質

▲桃園113公寓大廈管理考核特優

▲建管處長莊敬權(左) 呈獻榮獲內政部「113年公寓大廈管理」特優獎給市長張善政。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園人口快速增長，市府建管處同仁在公寓大廈社區管理及輔導上的用心，積極輔導並協助老舊社區排除困難成立管理組織，讓各公寓大廈在公安、防災、敬老及淨零等各個面向都能獲得妥善的管理與發展，榮獲內政部國土管理署「113年公寓大廈管理組織報備及相關業務考核」特優殊榮。

建管處長莊敬權19於市政會議，呈獻榮獲內政部國土管理署「113年公寓大廈管理組織報備及相關業務考核」特優獎給市長張善政。張市長肯定建管處落實各公寓大廈公設的維護，提升市民居住品質，也期勉都發局及建管處繼續努力，致力打造桃園宜居城市。

▲桃園113公寓大廈管理考核特優

建管處長莊敬權指出，內政部為督促各縣（市）政府積極輔導公寓大廈成立管理組織，加強公寓大廈之管理維護品質，每年針對各縣市政府公寓大廈管理組織報備及相關業務進行考核。莊處長特別感謝市府在今（114）年度多編列了2,000萬補助經費推動本業務，張市長也多次出席桃園市優良公寓大廈評選，鼓勵更多社區組織自我精進，讓本市的公寓大廈管理業務更加順利。

都發局表示，隨著人口增長，公寓大廈管理越趨重要，而市府提供的補助有助於提升6至7樓老舊公寓及更多社區因應公共安全新制的申報意願，讓市府得以瞭解社區的環境變化與發展需求，適時介入輔導，提升居住安全，貫徹「桃園好生活」的施政目標。

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