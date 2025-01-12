　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園建管處加強107個工地巡檢　防建案年前搶工開挖致鄰損

▲桃園建管處加強107個工地巡檢　防建案年前搶工開挖致鄰損

▲桃園建管處加強107個工地巡檢，防建案年前搶工開挖致鄰損。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

唯恐農曆春節，營建工地年前搶工期，為預防工地開挖造成周邊建物鄰損，桃園市政府建築管理處啟動114年度深開挖巡檢，就全市107個正在開挖地下層的工地進行巡檢，預計1月20日前完成全部巡檢。

市府建管處莊敬權處長12日說明，一般營造業工地春節放假至初五，為避免年前趕工開挖疏於防範，於假期間工地無人因應等風險，統計全桃園共107處正處於開挖或地下層施工階段的案件，中壢區23處、桃園區16處、龜山區13處，蘆竹、八德區各12處、大園區8處、觀音區7處、楊梅區5處、平鎮區4處、新屋龍潭各3處及大溪區1處，建管處自本月6日起針對107處工地已委請第三方專業公會，就地下室開挖支撐系統、安全觀測、擋土壁體是否漏水等，予以全面巡檢。

莊處長也表示，巡檢過程中有違規者將依建築法開罰，情節重大者將勒令停工。建管處自112年不斷精進施工管理，112年8月起陸續實施「施工計畫外審機制」、「建築工地深開挖巡檢作業」，加強施工前施工計畫審查，施工期間也由第三方公會包含土木、建築等單位進行現場巡檢，今(114)年度則計畫繼續精進相關措施，將巡檢機制常態化、法制化。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
備品沒了「沐浴乳也要自己帶」！網搖頭：國旅消滅計畫
大咖歌后消失歌壇多年！夜市「賣燒酒雞」被拍
客抱怨「湯裡有衛生紙」！監視器拍下超扯加料畫面
比睡滿8小時重要！研究揭「1作息」可降低死亡率
饗饗復業首日人潮爆！晚餐訂位全滿

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台北市街頭火爆鬥毆！林森北路口「2打1」　他倒地遭安全帽尻頭

桃園建管處加強107個工地巡檢　防建案年前搶工開挖致鄰損

緊鄰國2！桃園移工宿舍大火「恐怖濃煙竄天」　警消灌救中

新北2工程師買晚餐遭甩棍攻擊！失控男辯：他們看我一眼

快訊／國1新營段火燒車！大貨車起火停路肩　駕駛急逃生

恐怖畫面曝！北市27歲警鳴笛值勤　遭轎車攔腰撞「頭下腳上」噴飛

五股小貨車衝對向髮廊橫掃6機車　1輛騰空翻圈！驚悚視角曝

台東台11線轎車撞路邊車逃逸　開1公里再撞護欄！又是酒駕

快訊／北市信義分局警員鳴笛衝現場遭撞飛　送醫搶救中

鳳山命案！10萬債「檳榔刀割頸放血」1男慘死　嫌犯逃回家被逮

【回到故鄉？】帶狗勾們上武嶺亭追雪還順便來首大合唱

黃聖依選擇離婚「不再受他掌控」　楊子爆哭：我又不是找不著更好的！

鬼鬼懷孕生女「3年前就凍卵」　打針痛到叫出來…炎亞綸幫戳肚

雪橇犬們武嶺亭追雪大合唱　柯基同伴傻眼：偶怎麼在這

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

高雄小貨車闖紅燈連2撞！ 轉圈「天女散菜」畫面曝

海恩收行李全靠硬塞　成功關上超驚人!!

【早餐店烏龍】點吐司厚片→3層薄片：確定不是在整我？

111釘孤枝遊行 現場人潮畫面曝！

館長高喊「賴清德放人」！　自曝比賽受傷：手舉不起來

台北市街頭火爆鬥毆！林森北路口「2打1」　他倒地遭安全帽尻頭

桃園建管處加強107個工地巡檢　防建案年前搶工開挖致鄰損

緊鄰國2！桃園移工宿舍大火「恐怖濃煙竄天」　警消灌救中

新北2工程師買晚餐遭甩棍攻擊！失控男辯：他們看我一眼

快訊／國1新營段火燒車！大貨車起火停路肩　駕駛急逃生

恐怖畫面曝！北市27歲警鳴笛值勤　遭轎車攔腰撞「頭下腳上」噴飛

五股小貨車衝對向髮廊橫掃6機車　1輛騰空翻圈！驚悚視角曝

台東台11線轎車撞路邊車逃逸　開1公里再撞護欄！又是酒駕

快訊／北市信義分局警員鳴笛衝現場遭撞飛　送醫搶救中

鳳山命案！10萬債「檳榔刀割頸放血」1男慘死　嫌犯逃回家被逮

台北市街頭火爆鬥毆！林森北路口「2打1」　他倒地遭安全帽尻頭

中國象棋再爆醜聞！杭州亞運金牌3大師遭終身禁賽　41人被懲處

在家沒有自己的房間　馬國男抱怨：沒能力就別多生孩子

低溫急凍被冷醒！醫揭棉被「三明治蓋法」　實測30分鐘超有感

印度校長變態懲罰　強迫百名女學生「當眾脫制服」！家長氣炸投訴

鍾佳濱排專報質疑小草妨害司法　黃國昌批「超級蠢」：全台笑柄

蒸魚、炒菜「加1神物」超好吃！苦主怕爆：牙咬到裂掉

紀曉君消失歌壇「夜市賣燒酒雞」！　霸氣喊：擺攤怎麼了嗎？

草屯鎮長補選超級星期天！盧秀燕力挺簡賜勝　批綠營對手巧取

翁突劇烈腰痛！竟是腹部「隱形炸彈」破裂　4族群是高風險

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

社會熱門新聞

快訊／柯文哲4人抗告全駁回　羈押3個月

高院駁回抗告理由曝！柯文哲4人看守所過年

即／北市警員鳴笛衝現場遭撞飛送醫搶救

按摩妹「拒肉償」　慘遭臨時工凌虐性侵

北市男偷運51隻昆蟲　魂斷檢疫遭銷毀！

即／台南雙載機車擦撞小貨車　夫妻雙雙不治

即／高雄2男口角糾紛亮刀拚輸贏　1男命危　

新郎大陣仗迎娶！台南2億超跑車隊娶回美嬌娘

花蓮女騎士自撞路樹亡　詭留「後照鏡」真相畫面曝

畫面曝！北市27歲警遭攔腰撞「頭下腳上」噴飛

曾瑋中、郭婷筠台中車禍現場曝　計程車疑插隊

養生會館客人小姐連結ING　負責人竟是百萬網紅

紅衣女徒步從台北要走回嘉義　今晨走上國道駕駛嚇壞

鳳山命案！為10萬債1男遭割頸慘死　嫌犯逃回家被逮

更多熱門

相關新聞

憂小基地危老案成地雷　專家：需更專業監測與預防措施

憂小基地危老案成地雷　專家：需更專業監測與預防措施

三重六張街新建案「莘聖沐光居」工地，昨（6日）早鄰房公寓明顯下陷，政府工程緊急搶救，豈料晚間「莘聖沐光居」右側鄰房突倒塌，住戶來不及取物痛哭，令人鼻酸，但這類基地開挖造成鄰損事件頻傳，業者呼籲新北市建管單位應立即公開事故前後之所有監測數據。

管委會漠視大樓磁磚雨　桃園建管處祭殺手鐧

管委會漠視大樓磁磚雨　桃園建管處祭殺手鐧

違規頂樓加蓋套房　桃園建管處不手軟掃除

違規頂樓加蓋套房　桃園建管處不手軟掃除

桃園建商消極回應損鄰　建管處回應了

桃園建商消極回應損鄰　建管處回應了

寒流發威　大樓外牆磁磚要注意

寒流發威　大樓外牆磁磚要注意

關鍵字：

桃園建管處工地巡檢鄰損

讀者迴響

熱門新聞

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

加州野火狂燒沒水救！原因恐在這對夫婦

他38歲身價破億　點名抱緊4檔ETF

他性侵乳牛遭踢死「還戴著保險套」

2000元刮刮樂突一堆人搶！他曝「1買法」中獎率超高

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

愛雅突同框老公鞠躬道歉　新婚16天喊：請再給我們時間

快訊／柯文哲4人抗告全駁回　羈押3個月

恭喜！　4星座、4生肖2025偏財超旺

喪偶十多年　陸79歲老翁「確診愛滋病」

身分證「中2碼」春節住飯店1人2025元

快訊／洛杉磯野火驚傳童星喪生！

快訊／半個台灣有感　今晨規模4.9地震最大震度4級

高院駁回抗告理由曝！柯文哲4人看守所過年

洛杉磯野火燒6天！湯姆漢克斯8.6億豪宅奇蹟完好

更多

最夯影音

更多

【回到故鄉？】帶狗勾們上武嶺亭追雪還順便來首大合唱

黃聖依選擇離婚「不再受他掌控」　楊子爆哭：我又不是找不著更好的！

鬼鬼懷孕生女「3年前就凍卵」　打針痛到叫出來…炎亞綸幫戳肚

雪橇犬們武嶺亭追雪大合唱　柯基同伴傻眼：偶怎麼在這

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面