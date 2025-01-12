▲桃園建管處加強107個工地巡檢，防建案年前搶工開挖致鄰損。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

唯恐農曆春節，營建工地年前搶工期，為預防工地開挖造成周邊建物鄰損，桃園市政府建築管理處啟動114年度深開挖巡檢，就全市107個正在開挖地下層的工地進行巡檢，預計1月20日前完成全部巡檢。

市府建管處莊敬權處長12日說明，一般營造業工地春節放假至初五，為避免年前趕工開挖疏於防範，於假期間工地無人因應等風險，統計全桃園共107處正處於開挖或地下層施工階段的案件，中壢區23處、桃園區16處、龜山區13處，蘆竹、八德區各12處、大園區8處、觀音區7處、楊梅區5處、平鎮區4處、新屋龍潭各3處及大溪區1處，建管處自本月6日起針對107處工地已委請第三方專業公會，就地下室開挖支撐系統、安全觀測、擋土壁體是否漏水等，予以全面巡檢。

莊處長也表示，巡檢過程中有違規者將依建築法開罰，情節重大者將勒令停工。建管處自112年不斷精進施工管理，112年8月起陸續實施「施工計畫外審機制」、「建築工地深開挖巡檢作業」，加強施工前施工計畫審查，施工期間也由第三方公會包含土木、建築等單位進行現場巡檢，今(114)年度則計畫繼續精進相關措施，將巡檢機制常態化、法制化。