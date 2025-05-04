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鋒面今快閃「後面還有2波」　專家：本周雨神在台灣long stay

▲▼一周內有三道鋒面影響。（圖／林老師氣象站）

▲一周內有三道鋒面影響。（圖／林老師氣象站）

記者李姿慧／台北報導

今天(4日)鋒面快閃，中部以北、東部、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，明天另一道鋒面接近，北部、東北部有局部短暫雨，其他午後也有局部雷陣雨，鋒面影響到下周三，下周五後再有一道鋒面接近。氣象專家林得恩表示，本周，雨神在台灣long stay！

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，今日天氣受鋒面快速通過影響，環境水氣增多，天氣轉趨不穩定，台灣中部以北、東半部及恆春半島均有局部短暫陣雨或雷雨發生的機會；其它地區仍維持為多雲天氣，午後有局部短暫雷陣雨，東半部地區及西半部山區並有局部較大雨勢發生的機率。

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林得恩指出，明天(5日)另一道鋒面再度開始接近，迎風面的台灣北部及東北部地區仍有局部短暫陣雨，其它地區則維持為多雲到晴天氣，午後留意短暫局部雷陣雨的發生。本周，雨神在台灣long stay！

至於溫度部份，林得恩表示，沒下雨時的感受還是相當悶熱，北部跟東半部高溫為攝氏27度到30度，中南部高溫也在30至34度之間，尤其南部近山區會再更高一些，還是有機會衝到攝氏34、35度或以上。

▲▼未來一周週天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

氣象署預報則指出，今天鋒面通過，北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，中部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨，山區並有局部較大雨勢發生的機率。明天周一另一鋒面接近，北部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

下周二、下周三鋒面影響，西半部及東北部、東部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨。下周四中部以北及東半部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象署提醒，下周五、下周六再一鋒面接近，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

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