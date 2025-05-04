太平洋高壓！鄭明典曝「台灣入梅」條件　一票求雨：很悶熱

▲鄭明典在粉專貼文。（圖／翻攝自FB／鄭明典）



記者鄺郁庭／綜合報導

梅雨鋒面要報到，前氣象局長鄭明典解說，梅雨季之前，太平洋高壓軸線會先西伸到南海，甚至到中南半島。等到中南半島變成相對熱源，由高壓轉成低壓，低壓再進一步擴展到南海，就是南海夏季風肇始的時候，「此時如果北方鋒面系統滯留在台灣附近，就是台灣入梅的時候！」

鄭明典今（4）日在粉專指出，梅雨季前，太平洋高壓軸線會先「西伸到南海，甚至到中南半島」，這是一個正常的季節過渡現象。接著，當中南半島變成相對的熱源時，區域的高壓會轉為低壓，「然後低壓進一步擴展到南海，那就是南海夏季風肇始的時候」。

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最重要的關鍵來了，「此時如果北方鋒面系統滯留在台灣附近，那就是台灣入梅的時候！」一句話點出台灣梅雨開始的天氣條件，也說明了為何要關注南海與中南半島的壓力變化。貼文引發討論，「希望梅雨趕快來」、「往中南部集水區下吧！」「很悶熱啊！今年的西南風都還沒現蹤跡！現在就看深入中南半島的高壓何時東退。」

事實上，中央氣象署預報員林定宜3日表示，未來一周有2波鋒面經過台灣，皆為移動性鋒面，對台灣影響時間不長。4日開始，首波梅雨鋒面快速通過，各地有局部較大雨勢，雨區增加。下周一另一波鋒面生成接近台灣，周二、周三影響台灣，各地有局部短暫陣雨或雷雨。

未來一周降雨趨勢，他指出，因鋒面通過，4日開始各地有局部較大雨勢，雨區增加。周一水氣略微減少，北部及東北局部有短暫陣雨，山區午後降雨機率增。周二、周三各地有局部短暫陣雨或雷雨。周四鋒面北移，水氣仍偏多，中部以北降雨機率高，東半部有局部短暫雨，其他地區午後有短暫雨。周五午後各地山區天氣仍不穩定。